PODÍVEJTE SE: Klatovy hostily mezinárodní basketbalový turnaj, vyhrála Belgie

/FOTOGALERIE/ Ve sportovní hale Centra míčových sportů Klatovy se od pátku do neděle uskutečnil mezinárodní basketbalový turnaj dívek do 18 let s názvem Pohár Klatov 2023, jehož se zúčastnily týmy domácího Česka, ale také Izraele, Belgie a Chorvatska.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Pohár města Klatov 2023: Česko - Belgie 60:76 + vyhlášení. | Foto: Jindřich Schovanec