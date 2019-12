Další, již 23. ročník Klatovské KAPITOL ligy v malé kopané je za námi. Vše vygradovalo závěrečným večerem v klatovském hotelu Rozvoj, kde se bilancovalo, oceňovalo a slavilo.

Vyhlášení 23. ročníku Klatovské Kapitol ligy v malé kopané. | Foto: Deník / Milan Kilián

Letošní ročník ovládl suverénním způsobem tým Red Dogs Kal, který vyhrál všechny zápasy v základní části i finálové skupině. O tom, že je nejcennější trofej ve správných rukách, tak nebylo pochyb. Z družstva vítězů vzešel také nejlepší hráč celé ligy, Jan Müller. „Je to pro mě velké překvapení, vůbec jsem takový úspěch nečekal. Musím poděkovat celému týmu Red Dogs, že se scházejí, že makají, mají chuť do hry a chtějí hrát, co nejdéle to půjde. Díky tomu, že jsme velká parta, jsme dosáhli na titul, náš už čtvrtý. Hodně nás stmelil a dodal nám chuť do dalších let. Oslava bude mega veliká (smích),“ rozplýval se. Na druhém místě se umístili borci hájící barvy mochtínské Křeče, bronzová medaile putovala na krky fotbalistů ST Smrk Klatovy.