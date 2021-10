Do soutěže se zapojily nejen děti z jezdeckých klubů a soukromých majitelů pony, ale byli přizváni i odvážlivci z řad malých diváků, kteří si mohli na zkušených ponících s vodiči také zasoutěžit.

Pro jezdce je připravena nadupaná dráha s nejrůznějšími úkoly a překážkami, které je třeba co nejlépe a nejrychleji splnit.

Cílem těchto soutěží je zejména prověření charakterových vlastností poníků, jejich ochoty spolupracovat, a zároveň pomohou uvést děti zábavnou formou do světa jezdectví a soutěží. Nejmenší děti absolvují závod v doprovodu vodiče, zkušenější již ovládají své poníky zcela samostatně.

Ve druhé polovině září se v nádherném areálu kolbiště „V Ráji“ v Klatovech uskutečnil další z ročníků Podzimních Hobby závodů v parkurovém skákání. Letos poprvé byl do soutěží zařazen i nultý ročník „Jízdy zručnosti na pony“ pro vůbec nejmladší jezdce.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.