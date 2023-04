Stejně jako před rokem bojovala posádka plzeňského EuroOil teamu Václav Pech – Petr Uhel (Ford Focus WRC) o vítězství na Valašské rallye, prvním podniku mistrovství ČR, až do poslední rychlostní zkoušky. Zatímco tehdy však útočila ze zadních pozic, tentokrát hájila těsný náskok před druhým Filipem Marešem (Škoda Fabia Rally2 Evo), do posledního měřeného testu šla s náskokem něco málo přes tři sekundy.

Sobotní první etapa 41. ročníku Valašské rally očima našeho čtenáře. | Video: Rychlý František

Poslední dvě erzety se jely v areálu vítkovických železáren, a protože v té předposlední ztratil Pech na druhého Mareše téměř devět vteřin, bylo jasné, že to budou nervy až do úplného konce.

Ale zkušený plzeňský jezdec neponechal nic náhodě a už před sebe v celkovém pořadí nikoho nepustil. Na stříbrný stupínek vystoupal Mareš. Až třetí skončil úřadující český šampion Jan Kopecký s novou verzí Škody Fabie RS Rally 2.

„Jsem strašně rád, že jsme se přes všechny vložky udrželi na cestě a dostali se do cíle. Jelo se rychle, bylo hodně vody, sem tam jsme měli nějakou krizičku, ale zvládli jsme to. Od první vložky se jelo naplno,“ prohlásil v cíli Václav Pech.

Do čela 41. ročníku se dostal hned po druhé rychlostní zkoušce a už před sebe nikoho nepustil, i když Filip Mareš na něho včera zle dotíral. „Filip dnes zatáhl a my jsme museli ještě zvýšit tempo. Už to ale bylo na hranici totálního rizika, protože vody bylo tolik, že auto chytalo aquaplaning. O to jsem šťastnější,“ usmíval se 46letý jezdec, který Valašskou rallye vyhrál popáté v kariéře.

