/FOTOGALERIE, VIDEO/ První víkendový den se v Tajanově u Klatov uskutečnil již 12. ročník Husínského krosu, který byl třetím dílem letošního, již 39. ročníku Ešus ligy – okresního seriálu běhů mimo dráhu.

12. ročník Husínského krosu (15. dubna 2023). | Video: Ešus liga (Michal Král)

Účast tentokrát hodně ovlivnilo počasí, které venkovnímu sportování i přes to, že nakonec oproti pátečnímu blázinci nepršelo, příliš nepřálo. I proto se na start postavilo jen čtrnáct běžců, z toho osm žen. Ty běžely dva okruhy o celkové délce 7 km, muži si střihli o jeden okruh více (10,5 km).

Absolutním vítězem mužské kategorie se stal Luboš Kůra, který trať zvládl proletět v úctyhodném čase 42:22 minuty. Na druhém místě skončil Václav Lorenc a třetí Tomáš Dolejš. Početněji zastoupeným ženám vládla (bez ohledu na věkové kategorie) švihovská Marie Spasová, druhý nejrychlejší čas zaběhla Silva Felixová a třetí Eva Kůrová, manželka mužského šampiona.

Husínský kros, 12. ročník (2023).Zdroj: Michal Král

39. ročník Ešus ligy pokračuje v květnu hned čtyřmi závody. 1. května proběhne v Nýrsku Jarní přespolní běh (44. ročník), o týden později je na programu 51. ročník oblíbeného Mochtínského přespolního běhu a náročný program pátého kalendářního měsíce završí víkendový dvojboj - Běh kolem Ždánova a Běh na Kašperk (20. a 21. května v Kašperských horách).

Ženy do 34 let (7 km): 1. Silva Felixová (36:08), 2. Petra Dolejšová (37:21), nad 35 let (7 km): 1. Marie Spasová (34:28), 2. Eva Kůrová (36:14), 3. Dagmar Rudolfová (37:26), 4. Radka Ouřadová (39:44), 5. Věra Benešová (41:57), 6. Lenka Míšková (42:23). Muži do 39 let (10,5 km): 1. Václav Lorenc (45:03), 2. Jakub Beneda (46:46), 3. Přemysl Koranda (47:24), nad 40 let (10,5 km): 1. Luboš Kůra (42:22), 2. Tomáš Dolejš (46:11), Pavel Müller (59:31).

PODÍVEJTE SE: Ivan Urbánek si v Sušici vybojoval účast na Spartathlonu