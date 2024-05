/FOTOGALERIE, REPORTÁŽ/ Na konci první poloviny dubna se v Sušici a jeho okolí uskutečnil druhý ročník Horského půlmaratonu, jehož se za krásného počasí zúčastnilo téměř pět stovek běžců a běžkyň.

Horský půlmaraton Sušice 2024. | Foto: se svolením Lucie Hrabý

V dopoledním programu změřilo síly hned sto padesát dětí, a to celkem v deseti kategoriích. Každé startující dítě si vyzvedlo balíček s dárky od partnera, poukázku na skvělé lokální občerstvení (pečivo z pekařství Karla Rendla, sýr z Melcherovy farmy, gothaj z výrobny Ponnath, omáčky Spak) a startovní číslo. Ještě před starty dětských kategorií rozehřála trenérka Moni všechny malé závodníky svou rozcvičkou. Poté vypuklo sportovní zápolení.

Dva tituly. Klatovský tenista Šimon Janoušek vyhrál čtyřhru v Lotyšsku i Litvě

Největší balík byl vytvořen těmi nejmladšími dětmi a společně se všemi jejich rodiči zaplnili celý startovní koridor. Ten se s přibývajícím věkem malých závodníků postupně uvolňoval a tak všechny dětské starty proběhly téměř bez újmy. Až na jednu vyjímku, kdy v jedné kategorii běželi kluci tak urputně, až se krátce po startu nevyhnuli menšímu hromadnému pádu.

Horský půlmaraton Sušice 2024.Zdroj: se svolením Lucie Hrabý

Naštěstí se nikomu nic nestalo a běželo se dál. Malí závodníci měli své tratě vyznačené na ostrově Santos barevnými fáborky a šipkami. Navíc měli všichni svého předjezdce na kole s blikajícím červeným světlem. Ten pak zafungoval i jako transport chlapečka, který se styděl doběhnout poslední. Celé dopoledne bylo uzavřeno slavnostním vyhlášením prvních třech nejrychlejších závodníků v každé kategorii, kteří si odnesli ceny od partnerů.

Během dopoledne se prezentovali ve větším klidu (a bez front) dospělí na hlavní závod. Ve třináct hodin se postavil na start nejvetší balík závodníků hlavní trasy, štafet a hobby. Historicky největší startovní pole individuálních sportovců odstartovala ředitelka závodu Lucie Hrabý, společně se starostou Petrem Mottlem. Přeběh hlavní silnice pomohla zajistit městská Policie. Aby nedocházelo ke kolizi se psy, kategorie Canicross byla odstartována o patnáct minut později. I přestože jich nebylo mnoho, byli slyšet široko daleko.

Skvělá práce. Klatovští plavci přivezli z Drop Cupu v Domažlicích tři medaile

I přes velké teplo a náročnost tratě doběhli všichni účastníci bez újmy. Vítězství v ženách si obhájila Kateřina Ježková (s časem 1:43) a mezi muži vyhrál Tomáš Fárník, s časem 1:27. Nejmladším závodníkem byla patnáctiletá Markéta Šebelová a nejstarším Petr Janový (1945), který stihl i s rezervou časový limit tří a půl hodiny. Na náš závod dorazili i přátelé z Německa, kteří byli také spokojeni a jistě se budou vracet, věřím, že v budoucnu ve větších počtech.

Horský půlmaraton Sušice 2024.Zdroj: se svolením Lucie Hrabý

Atmosféra na ostrově Santos (tedy útočišti této akce), který byl perfektně zajištěný nejen pořadately, ale také provozovatelem Jakubem Adamcem, byla skvělá. Kromě posezení u kiosku, dětských hřišt, občerstvení pro závodníky včetně teplého pokrmu, doprovodného programu v podobě malého lanového parku s názvem Opičárna, byla možnost si dopřát výbornou kávu z Kafe Žebřík nebo si zajít na masáž s výhledem na řeku (Moje Masérna).

Tak velkou sportovní akci nelze připravit bez partnerů, v závodní den bez pořadatelů. Tímto děkuji všem, co se na závodě jakkoliv podíleli. Na letošním ročníku to byly město Sušice, Decathlon, HighPoint, ostrov Santos, Bjež čelenky, sportoviště města Sušice, United Networks, Pekařství Bandur, Coop, Lamour kavárna, Kafe Žebřík, Špak, WEEE, Pivovar Švelch, Pípa a Vývrtka, Aster Pharma Karel Požárek, Elwest reality, Veterinární centrum s.r.o., Skin Set, Royal Canin, Hooray medaile, BDP plus s.r.o., hotel a restaurace Fuferna, Software One, TOPO Athletic, Tomáš Mašek FOTO, Moje Masérna. Celkový počet účastníků s fakticky naplněnou pětistovkou mě motivuje v dalším roce, s termínem 12. dubna 2025 opět hodně věcí vylepšit. Jak to všechno bude, se budete dozvídat.

Článek napsala Lucie Hrabý, ředitelka Horského půlmaratonu Sušice

FOTO: Bravo. Diamond Dance Klatovy v Plzni vybojoval několik stříbrných příček