„Hlavní závod se poběží individuálně, nebo štafetově ve dvojici, kdy bude zajištěn odvoz i svoz těchto závodníků. Nově mohou běžet také závodníci handicapovaní, pro které je připravena zkrácená trať. Závod je pro tento ročník vypsán jako MČR veteránů nad 35 let,“ doplnila hlavní pořadatelka.

Až do konce března se zájemci mohou registrovat na stránkách Horského půlmaratonu za zvýhodněnou cenu 500 Kč (individuální závod), respektive 700 Kč (štafety). Od 1. dubna je startovné o stovku dražší. Více informací o závodě najdete na internetových stránkách www.horskypulmaraton.cz. Partnery akce jsou Město Sušice a firmy Hight Point a Alps South Europe.

Horský půlmaraton Sušice (15. dubna 2023, ostrov Santos)

Hlavní závod: 21,1 km. Štafeta: 2x 10,55 km. Handicap / hobby: 12,1 km

- registrace do 12 hodin, start ve 13 hodin

Dětský závod (různé běžecké okruhy)

- registrace od 8.30 do 9.30 hodin, start od 10 do 12 hodin

Bohatý doprovodný program: sportovní soutěže, skákací hrad, velké puzzle

