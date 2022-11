16. ročník Extreme challenge.Zdroj: Lucie Zendlová

Kategorii na EX ovládl vloni druhý Martin Jansa, jenž do cíle prosvištěl v neuvěřitelně rychlém čase 2:24:32. Mužskou (nebo mixovanou štafetu) vyhrál High Point Team (1:46:00) před sušickým týmem Bandur junior (1:50:51) a Bandur senior (1:57:28). Mezi ženami zase triumfovala štafeta High Point Team women (2:14:45) a v hobby kategorii se nejvíce dařilo týmu Jelekol (2:29.36).

„Závod proběhl bez větších problémů, nikdo se nezranil, všichni si to užili, takže to bylo moc fajn. Tím, že se Extreme challenge skládá ze čtyř disciplín, je to organizačně hodně náročná akce. Proto bych chtěl poděkovat všem dobrovolníkům, ale také sponzorům, bez kterých by to nešlo,“ sdělil Deníku ředitel organizace Sportoviště města Sušice Lukáš Hamák.

Výsledky 16. ročníku Extreme challenge

Kategorie na EX (jednotlivci): 1. Martin Jansa (2:24:32), 2. Jan Mastný (2:30:01), 3. Miroslav Cinádr (2:38:16), 4. Jiří Pek (2:40:36), 5. David Mach (2:56:02), 6. Martin Kopp (2:56:02), 7. Ivo Hanzlík (2:56:20).



Štafety (muži/mix): 1. High Point Team (1:46:00), 2. Bandur junior (1:50:51), 3. Bandur senior (1:57:28), 4. Pilsner Racers (1:59:50), 5. Jiko Čácha Sušice (2:00:18), 6. Rychlá rota (2:04:19), 7. Rant team Plzeň (2:08:37), 8. Take It Easy (2:13:12), 9. ŠiBeŠilKo Klatovy (2:13:31), 10. Sos (2:14:15), 11. Slow motion (2:14:31), 12. Faiveley II (2:15:48), 13. Poprvé (2:17:14), 14. Cyklan (2:25:29), 15. Párci z RTsoftu Plzeň (2:26:02), 16. Studio Move (2:28:30), 17. Sušicko Nepomucký (2:38:41). Štafety (ženy): 1. High Point Team women (2:14:45), 2. Bandur Women (2:47:44).



Štafety (hobby): 1. Jelekol (2:29:36), 2. Příště budeme rychlejší 1 (2:31:27), 3. Příště budeme rychlejší 2 (2:41:22). Poznámka: Kategorie hobby byla tradičně určená pro štafetové týmy nebo jednotlivce, kteří nedisponují pilotním průkazem na paraglide. Ti tento úsek neletěli, ale běželi.

Splněný sen, říkal klatovský pilot Radek Touš po legendární rallye v San Remu