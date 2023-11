/FOTOGALERIE/ Jezdcům sušického Czech Enduro Teamu Jaroslavu Kalnému, Zdeňkovi Pitelovi a Robertu Friedrichovi se podařilo vybojovat páté místo mezi nejlepšími juniorskými závodníky endura na světě, a to v rámci 97. ročníku Mezinárodní motocyklové soutěže Enduro. Ta se letos konala v Argentině s centrem ve městě San Juan na severozápadě země.

Czech Enduro Team v Argentině. | Foto: Marek Vincik

Tradiční motocyklová soutěž, které se také říká „Motocyklová olympiáda“, odstartovala v pondělí 6. listopadu. Hned první den byl velmi náročný pro všechny jezdce, a to z důvodu obrovských teplot, které na sluníčku přesahovaly i 50°C. Spousta závodníků, ať už v nejprestižnější World Trophy, ale i ve Women World Tropy, a také Junior Trophy i v Klubové soutěži musela vzdát a tím se už první den vyřadilo několik národních týmů z možnosti dobrého umístění. Čeští závodníci tento velmi náročný den dokončili na sedmé pozici, ale neobešli se bez problémů. Robert Friedrich propíchl chladič a druhou polovinu dne musel dolévat chladicí kapalinu. V závěrečném servisu jej vyměnil, ale druhý den ráno, kdy mají před startem závodníci na servis 10 minut, musel ještě upravit hadice. To znamenalo, že nezvládl přezout pneumatiky, které měl ve špatném stavu.

Czech Enduro Team v Argentině.Zdroj: Marek Vincik

Úterý se podařilo všem našim jezdcům dojet bez větších potíží. Provázelo je stejné horko, jako v pondělí a tento den nedokončil jeden z italských jezdců. Český tým se tak posunul na šestou příčku, pronásledovaný německými juniory. V posledním servisu dne měl problémy Jaroslav Kalný, kterému se nepodařilo přezout přední pneumatika a tak motocykl odvezl do uzavřeného parkoviště na ráfku. Jelikož ale nechal pneumatiku servisu, dostal za odevzdaný nekompletní motocykl penalizaci patnáct sekund.

Středa byla ve znamení nové tratě. Jezdci museli absolvovat 225 kilometrů, tedy o deset více, než v předchozích dvou dnech. Naši jezdci si tento den užili zatím nejvíce, a to i díky tomu, že teploty spadly o zhruba stupňů Celsia. Vytvořili si zase o několik desítek sekund větší náskok na německý tým a díky výpadku závodníka z Velké Británie se posunuli na skvělé páté místo.

Čtvrtek se odehrával na stejných tratích, jako ve středu a bohužel znamenal dva velké pády pro Zdeňka Pitela a Jaroslava Kalného. Prvně jmenovaný jezdec tvrdě upadl na testu, když narazil do vymletého, kamenitého břehu a narazil se do zápěstí na levé ruce, které si zlomil letos v létě. Naštěstí dojel bez větších zranění. Jaroslav Kalný upadl na přejezdu a to tak nešťastně, že ohnul hrazdu na řídítkách. Přesto se našemu týmu podařilo udržet páté místo a co víc, zase o něco navýšit náskok na šesté Němce.

Czech Enduro Team v Argentině.Zdroj: Marek Vincik

V pátečním ranním servisu Jaroslav Kalný vyměnil poničená řídítka a společně se svými týmovými kolegy vyrazil na zbrusu novou trať, která byla opět delší o dalších deset kilometrů. V rámci jednoho měřeného enduro testu byla zařazeny pasážev bažině. Pro tuto soutěž, která se doposud odehrávala v poušti v okolí města San Juan v nedalekých horách a doprovázelo ji hlavně vysoké teploty, obrovské množství prachu a spousty kamení, tato pasáž působila jako zjevení. Naši jezdci zvyklí na takové podmínky s touto pasáží neměli sebemenší problém. Ten však zažil Robert Firedrich na duhém enduro testu, který byl typicky pouštní. V prachovém oblaku, ve kterém nebylo pořádně vidět, narazil do velkého kamene, který ho doslova katapultoval z motocyklu. Naštěstí neutrpěl žádnou zlomeninu, jen byl řádně naražený na několika částech těla a to včetně kotníku. Výsledkem pátého dne bylo upevnění si pátého místa.

V sobotu na všechny jezdce čekal závěrečný motokros. To je výsostná disciplína Jaroslava Kalného, který se na něj velice těšil. Robert i Zdeněk věděli, že nemá smysl nějak zásadně riskovat a jejich bolavá těla chtěli hlavně v pořádku dvézt do cíle. Na startovní žebřík se postavilo 28 jezdců, kteří bojovali v rámci Junior Trophy. Jaroslav Kalný nezklamal a po vydařeném startu se držel na druhém místě. Závod vypsaný na deset kol, tedy na cca dvacet minut, byl nešťastný pro Švédskou juniorskou výpravu. Tento tým vedl Junior Trophy od začátku celé šestidenní, ale bohužel jeden Švéd utrhl třmen přední brzdy na svém stroji a druhému v polovině závodu vypověděl službu motocykl.

Právě v polovině závodu Jaroslav Kalný vedl celé závodní pole. Závod nakonec dokončil na čtvrtém místě. I díky tomu Czech Junior Team v závěrečném motokrosu vybojoval třetí místo a Jaroslav Kalný skončil šestnáctý. celkově mezi všemi jezdci Trophy týmů, včetně jezdců World Trophy.

Stříbrnou vázu, tedy ocenění pro nejlepší juniorské jezdce světa získal nakonec výběr mladých Francouzů. Druhé místo připadlo týmu USA a nešťastní Švédové se nakonec museli spokojit se třetím místem. Čtvrté místo vybojovali Chillané, které po celou soutěž podporovalo obrovské množství fanoušků. Český juniorský výběr dokončil jednu z nejnáročnějších motoristických soutěží světa na 5. místě.

S využitím tiskové zprávy Czech Enduro Teamu

