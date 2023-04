První dubnový den se v Dolanech u Klatov uskutečnil další závod z dílny TJ Sokol Dolany. Téměř třicítka milovníků běžeckého sportu vyrazila na čtyři kilometry dlouhou trať závodu s názvem Běh přes Komošín.

Běh přes Komošín, 1. dubna 2023. | Foto: Zdeněk Hora

V poměrně aprílovém počasí byly k vidění parádní výkony jednotlivců a celý závod provázela grandiózní přátelská atmosféra. „Akci si nenechalo ujít 28 běžců. Všichni byli spokojení, trať se líbila a počasí nám také nakonec přálo,“ pochvaloval si hlavní organizátor Běhu přes Komošín Karel Voráček.

Absolutním vítězem bez ohledu na vypsané kategorie se stal Marek Dietl z Nezdic, který jako jediný pokořil hranici pod šestnáct minut (15:51). Na druhém místě skončil Václav Lorenc (16:08), který ovládl vrchařskou prémii a třetím nejrychlejším mužem byl nýrský Ondřej Koukol (16:21).

Běh přes Komošín, 1. dubna 2023.Zdroj: Zdeněk Hora

Skvělé výkony ale podali i další. Třeba plzeňský Daniel Kraus, vítěz v kategorii mužů nad 40 let, který výkonem 16:29 zaběhl čtvrtý nejlepší čas. Čas pod sedmnáct minut stlačili ještě Patrik Jung, Miroslav Forst a Tomáš Dolejš. Mezi ženami zvítězila blovická Blanka Šindelářová, která kromě vítězství ukořistila i vrchařskou prémii. Nejstarším účastníkem celého klání byl osmdesátiletý František März z Koutu na Šumavě. „Jednalo se již o padesátou běžeckou akci Sokola Dolany. Děkuji všem závodníkům za účast, ale i obci Dolany za využití sálu a možnost uspořádání tohoto závodu,“ řekl spokojený Karel Voráček.

Parádní práce. Klatovská šachistka Anežka Nová je druhou vicemistryní republiky

Další běžecký závod na Klatovsku se koná 15. dubna, kdy se v Tajanově u Klatov uskuteční již 12. ročník populárního Husínského krosu. Ten je třetím dílem letošního ročníku okresního seriálu běhů mimo dráhu (Ešus liga). Prvého května je pak na programu 44. ročník Jarního přespolního běhu v Nýrsku.

Běh přes Komošín (Dolany, 4 km) - výsledkové okénko

Muži do 39 let: 1. Marek Dietl (Nezdice, 15:51), 2. Václav Lorenc (Fitness Luby, 16:08), 3. Ondřej Koukol (TJ Nýrsko, 16:21), 4. Patrik Jung (Nezmaři, 16:55), 5. Petr Urban (JSDH Chudenice, 17:21), 6. Přemysl Koranda (Atletika Klatovy, 18:00), 7. Pavel Kroupar (Nezmaři, 22:58). Muži od 40 do 49 let: 1. Daniel Kraus (Medi Profi Plzeň, 16:29), 2. Miroslav Forst (Sušice, 16:43), 3. Tomáš Dolejš (Sokol Mochtín, 16:49), 4. Pavel Jílek (Cykloservis Malát Klatovy, 17:27), 5. Tomáš Peteřík (Hujerojc, 18:15), 6. Pavel Müller (Novákovice, 19:26), 7. Petr Dvorský (Hujerojc, 20:35), 8. Zdeněk Špatenka (Sokol Dolany, 22:21), 9. Vlastimil Kubal (Brnířov, 23:42). Muži od 50 do 59 let: 1. Miloš Brejcha (OCR Sušice, 18:09), 2. Vratislav Lešek (Rozběháme Domažlice, 18:58), 3. Zdeněk Cibulka (Vrhaveč, 21:49), 4. Peter Lorenz (Kdyně, 25:12). Muži od 60 do 69 let: 1. Emil Dvorský (Hujerojc, 32:24). Muži nad 80 let: 1. František März (Kout na Šumavě, 46:01).



Běh přes Komošín, 1. dubna 2023.Zdroj: Zdeněk Hora



Ženy do 34 let: 1. Diana Peteříková (Hujerojc, 22:17). Ženy od 35 do 44 let: 1. Vendula Fronková (AC Domažlice, 20:44), 2. Radka Ouřadová (Klatovy, 20:51), 3. Petra Kopřivová (Janovice, 25:00). Ženy nad 45 let: 1. Blanka Šindelářová (Blovice, 19:19), 2. Dagmar Rudolfová (Novákovice, 21:38).

PODÍVEJTE SE: Klatovští judisté přivezli ze Sušice devatenáct cenných kovů