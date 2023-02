Absolutním vítězem se stal již zkušený atlet Škody Plzeň Pavel Štěpáník. Rodák z Olšan nástrahy závodu prolétl v neuvěřitelně rychlém čase 25:06 minuty a opanoval i vypsanou vrchařskou prémii. V ženách kralovala Blanka Šindelářová z Blovic a stejně jako Štěpáník i ona ovládla prémii v běhu do vrchu.

VIDEO: V Klatovech vyhlašovali nejlepší běžce. Kdo získal cenu Václava Anděla?

Vynikající výkony ale předvedli i další běžci a běžkyně. Namátkou je třeba zmínit Daniela Kupidlovského (Stodůlky), který vyhrál kategorii mužů od 40 do 49 let a prezentoval se celkově druhým nejrychlejším časem vůbec ze všech zúčastněných aktérů (25:58). Nejstarším závodníkem byl nestárnoucí František März z Koutu na Šumavě (1943), nejmladším zase lužanský Tomáš Kutka (1994).

V rámci další dolanské akce byly k vidění kvalitní sportovní výkony a během závodu panovala výborná atmosféra. Karel Voráček si tak může odškrtnout úspěšnou osmačtyřicátou uspořádanou sportovní akci ve svém životě. „Touto cestou bych chtěl poděkovat obci za podporu, zázemí jsme měli v sále místního hostince. Moc děkuji také svojí rodině,“ dodal na závěr Karel Voráček.

Běh okolo Komošína (7 km)

Ženy do 34 let: 1. Diana Peteříková (Hujerojc, 40:14), 2. Karolína Hessová (Vrhaveč, 41:04). Ženy od 35 do 44 let: 1. Marie Spasová (Švihov, 34:48), 2. Štěpánka Matoušková (SC Radotín, 36:02), 3. Kateřina Břachová (Plzeň, 36:43), 4. Radka Ouřadová (Klatovy, 40:30), 5. Libuše Tichá (Brnířov, 41:11).



Kategorie ženy nad 45 let: 1. Blanka Šindelářová (Blovice, 31:13), 2. Dagmar Rudolfová (Novákovice, 37:24), 3. Mirka Zámečníková (Klatovy, 38:07), 4. Ivana Machová (Fan Běhy, 40:05). Kategorie mužů do 39 let: 1. Pavel Štěpáník (AK Škoda Plzeň, 25:06), 2. Marek Dietl (Nezdice, 28:16), 3. Václav Lorenc (Fitness Luby, 29:14), 4. Ondřej Koukol (TJ Nýrsko, 29:30), 5. Pavel Salvetr (Klatovy, 29:37), 6. Přemysl Koranda (Atletika Klatovy, 30:55), 7. Jaromír Janoušek (SDH Třebýcinka, 32:52), 8. Tomáš Kutka (Lužany, 35:39), 9. Martin Hřebec (Lužany, 39:36), 10. Adam Lorenc (Fitness Luby, 42:58).



Kategorie mužů od 40 do 49 let: 1. Daniel Kupidlovský (Stodůlky, 25:58), 2. Martin Kopecký (Liberec, 26:44), 3. David Kellner (Stříbro, 27:53), 4. Tomáš Dolejš (Sokol Mochtín, 28:51), 5. Miroslav Forst (Sušice, 29:16), 6. Miroslav Nový (Plzeň, 30:13), 7. Pavel Jílek (Cykloservis Malát Klatovy, 30:35), 8. Tomáš Peteřík (Hujerojc, 31:11), 9. Kamil Šerý (Sokol Dolany, 35:44), 10. Pavel Müller (Novákovice, 36:35), 11. Zdeněk Špatenka (Sokol Dolany, 39:24), 12. Oldřich Bouda (Klatovy, 39:41), 13. Jiří Bejček (Sokol Dolany, 41:18).



Kategorie mužů od 50 do 59 let: 1. Miloš Brejcha (OCRT Sušice, 31:49), 2. Zdeněk Cibulka (Vrhaveč, 39:53). Muži od 60 do 69 let: 1. Jiří Vrabec (Fírové, 31:41), 2. Josef Vitásek (Buková, 31:51), 3. František Šika (AC Tria Plzeň, 31:54), 4. Karel Voráček (Sokol Dolany, 34:15), 5. Peter Molčan (Sokol Dolany, 40:39). Kategorie mužů nad 70 let: 1. Zdeněk Rus (TJ Nýrsko, 35:40), 2. František März (Kout na Šumavě, 01:01:17).

