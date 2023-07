PODÍVEJTE: České basketbalistky ladily formu na ME také na turnaji v Klatovech

/FOTOGALERIE/ České basketbalistky do 20 let čeká už v sobotu 29. července od dvanácti hodin úvodní vystoupení na mistrovství Evropy elitní divize, které hostí Litva. Prvními soupeřkami českých lvic budou ve Svyturio Aréně ve města Klajpejda hráčky Portugalska.

Mezinárodní basketbalový turnaj v Klatovech (dívky do 20 let) - Česko vs. Maďarsko. | Foto: Jindřich Schovanec