„Těším se, i když příprava nečekaně rychle utekla. Nestihla jsem úplně zregenerovat, mám nějaká drobná zranění, ale nedá se nic dělat. Trénovat s tím šlo, i když trochu s obtížemi,“ řekla Martina Jindrová.

„Pod bandáže si dávám houbičku na nádobí, aby to bylo měkčí a nebolelo mě to tolik, víc si tejpuju ruce,“ doplnila česká zápasnice MMA.

Před odletem oslavila v Praze s hokejisty Třince titul a teď drží na dálku palce fotbalistům Viktorie Plzeň. Je fanynkou těchto klubů. Do Spojených států se proto vydala v dresu od Radima Řezníka.

Neměla byste ta zranění před soupeřkou spíš tajit?

To klidně i vědět může. V zápase bude takový adrenalin, že to neucítím.

Teď vás čeká Brazilka Vanessa Melová, co o ní víte?

Oproti mně je podstatně zkušenější. Zatímco já mám v MMA šest zápasů, ona skoro dvacet. Navíc poslední čtyři byly dokonce v UFC…

Česká bojovnice MMA Martina Jindrová.Zdroj: Czechfighters.cz

Takže bude favoritka?

Myslím, že šanci mám velikou, protože soupeřka celou kariéru zápasila o dvě váhy níž (do 61 kg), teď jdeme do 70 kg a to je pro ni velký skok. I když já jsem dřív zápasila do 66 kg, pro ni to bude přece jen větší skok.

Jaký tedy čekáte zápas?

Poslední zápas měla v lednu, ještě pořád v té v lehčí váze. To bude velký rozdíl mezi námi, měla bych mít větší sílu. Ale víc poznám až po prvním kole, ona zápasí hodně v postoji, což by mi mohlo vyhovovat. Bude chtít zkracovat vzdálenost a zápasit se mnou na blízko. Ale myslím, že až dostane nějaké pecky, změní taktiku a bude chtít jít na zem. (úsměv) Tam mám přece jen slabinu…

Kolik času jste strávila sledováním videa?

Abych pravdu řekla, tak hodinku dvě. Koukla jsem jen na poslední zápasy, které měla v UFC. Ještě to proberu s trenéry, abychom se všichni shodli na stejné taktice.

Už teď máte jistý i další zápas. Tušíte s kým?

Počítám, že to už bude soupeřka z TOP špičky. Není z čeho vybírat, beru každou. Jsem moc zvědavá, jak to zvládnu, protože mezi zápasy je jen osm týdnů…

Jak daleko je vysněná odměna milion dolarů pro vítězku celé pyramidy?

Teď je důležité vyhrát zápas s Melovou, na to se soustředím. V červenci už se pak bude rozhodovat o semifinále. Ideálně bych teď měla vyhrát před limitem, za to je víc bodů. Pak se to sečte a uvidíme. Věřím, že na postup do semifinále mám.

