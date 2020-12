Závod si užili i další běžci nebo běžkyně z jiných okresů Plzeňského kraje (i dalších), což agilního organizátora akce Karla Voráčka velice potěšilo. „Závod se moc vydařil. Přijelo celkem 46 běžců, z toho hned devatenáct žen. Velká spokojenost panuje i s počasím, které se na tuto dobu obzvlášť povedlo. Myslím si, že si závod všichni užili,“ sdělil Deníku Karel Voráček.

Hlavní kategorii žen do 34 let ovládla teprve třináctiletá Vendula Haladová z Atletiky Klatovy, která zvítězila časem 22:17 minuty. „Na této trati navíc vylepšila svůj čas z loňského roku o čtyři minuty,“ uvedl nadmíru spokojený pořadatel. Stříbro získala Natálie Kantová a na třetí pozici skončila Eva Tichá z nedalekých Janovic nad Úhlavou.

Mezi ženami nad 35 let kralovala Stanislava Forsterová, která obhájila loňské prvenství, navíc navázala na vítězství v závodě Letní ŘAKOM. Stříbrnou příčku vybojovala Hana Hanzlíková a třetí doběhla veteránka Jana Naxerová z Plzně.

V hlavní mužské kategorii (do 39 let) triumfoval Petr Vaněček, který navíc zaběhl nejrychlejší čas závodu bez ohledu na vypsané kategorie. Jeho příběh může být navíc pro leckoho velmi inspirující. „Petr je borec, který kdysi vážil 145 kg, ale zapracoval na sobě, až se dostal na váhu 83 kg. Začal sportovat a dokázal všem, že to jde. Navíc zaostal o pouhých 13 vteřin od traťového rekordu,“ vysvětlil Karel Voráček.

Druhý doběhl výborný závodník z Chudenic Petr Urban a třetí místo ukořistil mochtínský Tomáš Dolejš. „Jeho výkony jdou pod vedení Milana Lukačišina, který se závodu mimochodem také zúčastnil, nahoru,“ je ráda dolanská lokomotiva, jak se Voráčkovi v okresním běžeckém světě přezdívá.

Zajímavou a dramatickou podívanou pak nabídla kategorie mužů od 40 do 50 let. Tam se nakonec z vítězství radoval dobrovolný hasič z Malé Vísky David Janda, jenž zaběhl čas 20 minut a 6 vteřin. Pouhých sedm sekund ztratil na vítěze druhý Pavel Jílek a třetí příčku obsadil bývalý fotbalista Tomáš Peteřík.

Dalšími vítězi se stali Karel Žambůrek (muži do 50 do 60 let), Alois Šatra (muži od 60 do 70 let) a Vlastimil Kubal starší ze Stoda (kategorie nad 70 let).

Opravdovými vítězi jsou ale v této nelehké době všichni, kteří se odhodlali a závod absolvovali. Mimochodem, inspirující je také čas Františka Märza z Koutu na Šumavě, který závod dlouhý pět kilometrů zaběhl za čtyřicet minut. A to v úctyhodném věku 77 let. „Všem moc děkuji za účast a těším se na další běžecké akce,“ dodal spokojený organizátor běhu Karel Voráček.

Podzimní ŘAKOM (12. prosince 2020)

Ženy do 34 let: 1. Vendula Haladová (Klatovy, 22:17), 2. Natálie Kantová (Klatovy, 27:37), 3. Eva Tichá (Janovice, 36:33), 4. Simona Vondráčková (Kolinec, 36:33). Ženy nad 35 let: 1. Stanislava Forsterová (SC Maraton Plzeň, 22:34), 2. Hana Hanzlíková (Eaglovice team, 22:48), 3. Jana Naxerová (Plzeň, 25:25), 4. Alexandra Ruská (Hujerojc, 25:35), 5. Štěpánka Matoušková (SC Radotín, 25:54), 6. Jana Šturmová (Velosport, 26:17), 7. Radka Ouřadová (Sokol Klatovy, 26:24), 8. Lucie Pícková (Švihov, 26:35), 9. Petra Kopřivová (Janovice, 27:04), 10. Petra Bučková (Klatovy, 27:30), 11. Zuzana Němejcová (BKV Holýšov, 30:27), 12. Libuše Tichá (Brnířov, 30:43), 13. Gabriela Kristlová (Plzeň, 31:42), 14. Alena Pachtová (Plzeň, 33:38) a Petra Hřebcová (Borovy, 33:38). Muži do 39 let: 1. Petr Vaněček (Vacov, 18:43), 2. Petr Urban (JSH Chudenice, 19:02), 3. Tomáš Dolejš (Sokol Mochtín, 19:30), 4. Luboš Reif (Domažlice, 20:18), 5. Pavel Salvetr (Klatovy, 20:45), 6. Michal Konigsmark (Plzeň, 21:50), 7. Přemysl Koranda (Klatovy, 22:41), 8. Tomáš Vacek (Klatovy, 23:24), 9. Tomáš Kutka (Lužany, 24:30), 10. Martin Hřebec (Borovy, 24:59), 11. Lukáš Holeček (Sušice, 25:48), 12. Jaroslav Hřebec (Borovy, 31:58). Muži od 40 do 49 let: 1. David Janda (SDH Malá Víska, 20:06), 2. Pavel Jílek (Cyklo Malát Klatovy, 20:13), 3. Tomáš Peteřík (Hujerojc, 21:46), 4. Tomáš Masopust (Krásno, 22:02), 5. Petr Dvorský (Hujerojc, 24:38), 6. Zdeněk Špatenka (Sokol Dolany, 26:21), 7. Miloslav Diviš (Pádlo včudu, 30:27), 8. Vlastimil Kubal (Brnířov, 31:20). Muži do 50 do 60 let: 1. Karel Žambůrek (Plánice, 21:41), 2. Vlastimil Burda (Plasy, 22:25). Muži od 60 do 70 let: 1. Alois Šatra (Tatran Velké Hydčice, 22:07), 2. Milan Lukačišin (Cyklo Malát Klatovy, 25:32), 3. Miroslav Hanzlík (Klatovy, 27:43). Muži nad 70 let: 1. Vlastimil Kubal starší (Stod, 28:04), 2. František März (Kout n/Š, 40:00).