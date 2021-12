1. utkání:

SK Volejbal Klatovy – TJ Sokol Plzeň Skvrňany 3:2 (-14, -15, 22, 20, 11)

Sestava: Netrval, Presl, Ráček, Kozák, Jarošík, Luňáček, Koranda.

Střídali: Holý, Kolářík.

Hodnocení Jakuba Jarošíka: Do prvního setu jsme vstoupili velmi špatně a soupeř se nám neustále vzdaloval. Nedařilo se nám především na příjmu, ale i další herní činnosti zůstaly hluboko za očekáváním. Do druhého setu jsme protočili sestavu, avšak ani tyto změny neměly na obrazu hry téměř žádný vliv. Naopak jsme ještě začali kazit na servisu a soupeři tak druhý set darovali téměř bez většího odporu. Většina diváků, kteří si našli cestu do hlediště si v tu chvíli už nejspíš mysleli, že budou na oběd doma.



Avšak do třetího setu jsme vstoupili mnohem lépe. Stabilizoval se příjem, což ulehčilo našemu nahrávači a útočníci se poté začali lépe prosazovat. Zlom tohoto setu a nejspíš i celého zápasu nastal při podání Aleše Presla, který obstaral čtyři přímé body z podání v řadě, a když se k němu poté přidali i kůloví hráči na útoku, byl z toho první vítězný set v zápase. Čtvrtý set byl opět velmi vyrovnaný. Dařilo se nám však lépe ztrátovat a i díky tomu, že soupeř vyrobil více nevynucených chyb, jsme utkání dotáhli do tiebreaku.



Pátá sada byla po celou dobu opět velmi vyrovnaná, ale po změně stran jsme si díky dobré obraně a následném skládání bodových balonů vypracovali důležitý náskok, který jsme si již nenechali vzít a dokonali tak skvělý obrat, ve který věřil už asi málokdo.

2. utkání:

SK Volejbal Klatovy – TJ Sokol Plzeň-Skvrňany 3:1 (-22, 23, 13, 22)

Sestava: Holý, Presl, Ráček, Kozák, Jarošík, Luňáček, Koranda.

Střídali: Netrval, Kolářík.

Hodnocení Jakuba Jarošíka: Do druhého zápasu jsme vstoupili ve stejné sestavě, která dohrála předchozí duel. Bohužel stejně jako v prvním zápase jsme zaspali začátek setu, kdy nám soupeř odskočil až do sedmi bodového vedení. Podařilo se nám ještě závěr setu zdramatizovat, ale soupeř si již koncovku zkušeně pohlídal. Ve druhém setu jsme opět stabilizovali příjem a začali soupeře trápit naším servisem. Ve vyrovnané koncovce jsme v rozhodujících chvílích dokázali udržet koncentraci na útoku, a i díky bodovým blokům set vyhráli nejtěsnějším možným rozdílem.



Třetí set jsme od začátku až do konce drželi soupeře hluboko pod sebou a až na pár balónů předvedli koncentrovaný výkon s minimem chyb, podpořený obětavými zákroky v poli. Soupeři jsme dovolili pouze třináct bodů.



Kdo si však myslel, že po takovém výprasku v předchozím setu soupeř složí zbraně, byl na omylu. Opět pokračoval boj o každý míč, kdy se hráči překonávali v zákrocích v poli, a vše vyvrcholilo vyrovnanou koncovkou, ve které se nám podařilo soupeři odskočit a celé utkání zakončit přímo z podání.

Ačkoliv klatovští volejbalisté ukořistili do své bodové sbírky pět bodů, jednoduché to proti srdnatě bojujícímu soupeři z centra západních Čech rozhodně nebylo. „Po prvních dvou setech prvního zápasu mi bylo líto všech fanoušků, kteří se na nás přišli podívat, jelikož naše hra byla opravdu žalostná, bez boje i zápalu,“ smutnil klatovský volejbalista a trenér Jakub Jarošík.

„Od třetího setu jsme se však postupně začali vracet k naší hře a vše jsme korunovali v tiebreaku. Takový obrat každý tým nakopne, zvlášť když jde o tak mladý tým, jaký máme my tuto sezonu,“ pokračoval Jarošík.

„Druhý zápas jsme již odehráli lépe, ale stále vidím v naší hře značné rezervy. Pět bodů do tabulky ale beru všemi deseti a druhá pozice po podzimní části se ztrátou pouhých dvou bodů na vedoucí Slavii Plzeň B je dobrým odrazovým můstkem do druhé poloviny soutěže. Další zápas nás čeká až 16. ledna (proti záloze druholigových Domažlic - pozn. autora), takže máme spoustu času, abychom v tréninku na všem zapracovali,“ uzavřel kouč optimisticky.

Kompletní výsledky 13. a 14. kola: USK Slavia Plzeň C – USK Slavia Plzeň B 3:2 (-21, 12, -21, 21, 16) a 0:3 (-19, -16, -27), TJ Sokol Mirošov – SK Volejbal Domažlice B 2:3 (-19, 30, -10, 22, -6) a 3:0 (23, 21, 19), SK Volejbal Klatovy – TJ Sokol Plzeň-Skvrňany 3:2 (-14, -15, 22, 20, 11) a 3:1 (-22, 23, 13, 22), Union Plzeň měl kvůli lichému počtu účastníků v soutěži volno.

