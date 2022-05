Pecha zastavily trable s hydraulikou, Rallye Šumava pak ovládl Kopecký

Po první etapě posádka EuroOil teamu s Fordem Focus WRC vedla o čtrnáct sekund před obhájcem titulu Janem Kopeckým se Škodou Fabia Rally2 Evo. Náskok si Pech vybojoval ve druhé a čtvrté rychlostní zkoušce, které vyhrál a svého dlouholetého rivala Kopeckého porazil pokaždé o sedm sekund.

Těsné vedení si zkušený plzeňský pilot držel i v neděli ve druhé části 56. ročníku rallye. Jenže po desáté z celkem dvanácti rychlostních zkoušek Pech s Uhlem doplatili na technické problémy vozu a z prvního místa odstoupili.

Z boje je vyřadila porucha na hydraulice.

„V servisu jsme udělali běžnou údržbu auta, ale bohužel přestal fungovat pohon na všechna čtyři kola a s tím nemá cenu jet dál. Vůbec nevíme proč. Není to 4x4 a hlavně to nebrzdí, takže se nedá jet rychle. Proto jsme odstoupili,“ komentoval Pech suše důvody nechtěného konce. Cesta k vítězství se tím v závěru druhého podniku domácího šampionátu otevřela Kopeckému, který si už jistě dojel pro sedmý triumf v nejstarší rallye u nás.

56. Rallye Šumava Klatovy - nedělní etapa: RZ Zdebořická + cíl.Zdroj: Jindřich Schovanec

Zároveň se úřadující český šampion posunul do čela průběžného pořadí mistrovství. „Poté, co Vašek vypadl, to bylo jen o tom bezpečně dojet do cíle. Ale jinak to byla krásná soutěž. Těžká. Náročné podmínky. Především v sobotu se to hodně měnilo. Trať byla suchá, pak některé vložky mokré, pak zase sucho,“ uvedl Kopecký.

O druhé místo se přetahovali dravý Dominik Stříteský s Filipem Marešem, oba na fabiích. Zkušenější Mareš sice včera Stříteského porazil ve všech rychlostních zkouškách, ale celkově za ním zaostal o 1,2 sekundy a musel se spokojit s třetí příčkou. „S Filipem to byl nervy drásající souboj. Po kousíčku nás sjížděl, každou erzetu nám kousek dal. Věděl jsem, že mu to asi nebudeme schopni vrátit zpět, tak jsme se snažili, ať je rozdíl co nejmenší. A podařilo se,“ říkal v cíli Stříteský do televizních kamer. „Vyšlo to nad očekávání,“ rozplýval se.

56. Rallye Šumava Klatovy - nedělní etapa: RZ Zdebořická + cíl.Zdroj: Jindřich Schovanec

Domácí mistrovství v automobilových soutěžích pokračuje třetím dílem – Rallye Český Krumlov – 20. až 21. května.

Součástí klatovského podniku byla znovu také Historic Vltava Rallye. Mezi historiky zvítězil Ital Zippo s vozem Audi Quattro. s náskokem 23,8 sekundy před druhým v pořadí Ville Silvastim z Finska (Lancia Rally). Třetí dojel maďarský pilot Tibor Ézdi (Ford Sierra Cosworth). Zippo vyhrál soutěž v okolí Klatov podruhé v řadě.

Rallye Šumava Klatovy (56. ročník, 2. závod mistrovství ČR): 1. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia Rally2 Evo) 1:26:34,7, 2. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia R5) -1:02,9, 3. Mareš, Bucha (Škoda Fabia Rally2 Evo) -1:04,1, 4. Březík, Krajča -1:48,2, 5. Talaš, Šmíd (všichni Škoda Fabia R5) -2:55,6, 6. Cvrček, Novák (Škoda Fabia Rally2 Evo) -3:11,5, 7. Von Thurn und Taxis, Ettel (Něm./Škoda Fabia Rally2 Evo) -4:02,1, 8. Vlček, Novák (Hyundai i20) -5:07,9.



Historic Vltava Rallye: 1. Zippo, Piceno (Audi Quattro) 1:28:46,1, 2. Silvasti, Pietiläinen (Lancia) -23,8, 3. Érdi, Csökő (Ford Sierra Cosworth) -1:32,9, 4. Neumann, Hlavatý (Ford Escort RS Cosworth) -2:37,1,… 8. A. Sainz, De La Puente (Subaru Legacy RS) -4:18,2.

