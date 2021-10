To je otázka… Šumavu jezdíme častěji, i jsme ji víckrát vyhráli, takže ji známe lépe. Ale Pačejov byl naše vůbec první soutěž, kdy jsme v roce 1996 do rallye vpadli s tisícovkou. Takže po té duševní stránce je pro nás Pačejov víc než Šumava, kterou také ale považujeme za domovskou.

Ne, je hodně podobná, i když se to rok od roku malinko mění. Loni se jely nádherné erzety, většinou ve stejném rytmu. Až na Muničák kolem Horažďovic, což je hodně specifická trať. Tam se jede z odbočky do odbočky, je tam i kus šotoliny. Strašně těžký test, ale divácky hodně oblíbený.

V Pačejově jste vyhrál v roce 2005, ale tehdy to byl závod sprintrallye. Je trať velkého mistráku jiná?

My hlavně chceme dojet do cíle a udělat pořádný výsledek. Takže o nějakém uvolnění nemůže být řeč. Budeme se modlit, aby nás nepotrápily žádné technické problémy.

Je to jeden z nejtěžších závodů šampionátu. Jede se po úzkých šumavských cestičkách. Kolem trati je spousta kamenů, na každém metru hrozí defekt, ale to k rallye patří.

Co říct ke trati, která vás o víkendu čeká?

„Nakonec se povedlo, v pátek jsme auto odzkoušeli. Byl tady technik z Anglie, motor oživil a naladil. Věříme, že to všechno dopadlo dobře,“ hlásil Václav Pech.

Před čtvrt stoletím tady začínali svoji závodnickou kariéru, se Škodou 1000 MB. Teď se posádka plzeňského EuroOil teamu Václav Pech – Petr Uhel vydá na start 42. ročníku Invelt Rallye Pačejov s vozem Ford Focus Wrc, i když to po technických problémech s motorem vozu na Barum Rallye bylo dlouho na vážkách.

