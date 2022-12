Vyhrát domácí rallye je hodně emotivní zážitek, hlásil vítězný Pech

Jak byste zhodnotil letošní sezonu?

Já myslím, že byla dobrá. Ve všech závodech jsme bojovali o vítězství. Hned na začátku jsme vyhráli Valašskou rallye, to bylo fantastické. Zvlášť po soubojích, které jsme tam sváděli. Také na Šumavě, v Krumlově, v Hustopečích i na Bohemce jsme se tahali především s Honzou Kopeckým i Filipem Marešem, jezdilo se v těsných rozdílech. To dává jezdci motivaci, je to správný náboj. Nelze nic vypustit, rozhodují desetiny vteřiny. Člověka to potom víc baví, právě kvůli tomu sport děláme. Zažil jsem i závody, kdy jsme od začátku s velkým náskokem vedli a zdaleka to vítězství nechutnalo tolik jako druhé nebo třetí místo po takhle vyrovnaném boji.

Přesto diváky zajímají hlavně vítězové, nečekali jste po triumfu na Valašské rallye ještě o malinko lepší výsledky?

(usměje se) Ale ono to nebylo špatné. Měli jsme tam dva smolné výpadky, kdy jsme na Šumavě a potom i na Rallye Bohemia museli kvůli poruše odstoupit z prvního místa. Ono to možná vypadalo, že nás často zrazovala technika, ale bylo to jen dvakrát. Ale hodně na očích…

Co chybělo v těch dalších vyrovnaných závodech?

Na Krumlově jsme vedli před poslední vložkou o tři vteřiny a u nás pak o tři. Podobné to bylo v Hustopečích, kdy jsme byli v těsném kontaktu celý závod a skončil jsem o šest vteřin druhý. Musím říct, že taková porážka ani nemrzí.

Kdybyste měl vybrat TOP moment sezony, bylo to vítězství na Valašce?

Bylo jich víc, ale Valašku bych paradoxně asi nezařadil úplně nejvýš. Šli jsme do toho z třetího místa a postupně jsme se prokousali až na čelo. Byly tam hodně těžké podmínky, hodně vody, poletoval sníh. Všichni jsme jeli na doraz, bylo to až na hranici strachu. Mnohem lepší momenty jsem zažíval na Šumavě, v Krumlově, Hustopečích i na Bohemce. Všechny tyhle těsné souboje o první místo bych vypíchl.

Zdroj: media Václav Pech

A už to není jen o vás a Janu Kopeckém, ale do boje o čelo se hlasitě hlásí i Filip Mareš.

Přesně tak. A je z nás výrazně nejmladší. Tyhle vyrovnané souboje nás posouvají o kousek dál. Sledujeme, jak si počíná konkurence, pracují na sobě všichni a zlepšují se. Nesmíme zůstat stát, ladíme nastavení auta. Vývoj jde dopředu a pořád je co zlepšovat. Bylo tam i dost věcí, co můžu vylepšit já, ale to si nechám pro sebe. Stejně by to laik nepostřehl (úsměv).

Ještě se vrátím k těm vynuceným odstoupením, je tohle daň za to, že jezdíte s vozem starší výroby?

Ne, to auto je staré jenom papírově. Všechny komponenty v něm jsou stejně nové, jako bychom měli moderní vůz. Když to vezmu zpětně, tak na Šumavě i na Bohemce odešel úplně nový díl. Na Bohemce to bylo ložisko na kladce alternátoru, které jsme měnili před závodem. Nikdy jsem neviděl zadřené ložisko, byla to výrobní vada. Zkrátka sáhli jsme do regálu a vzali kus, který nebyl namazaný. Nikdo to nedokázal vysvětlit.

Když vás tak poslouchám, panuje tedy s letošním rokem spokojenost?

Takhle bych to neřekl, to určitě ne. Jako správný sportovec chci vyhrávat. Ale nechci hanět našeho mazlíka (Ford Focus RS WRC 06), kterého miluju a funguje skvěle. Za sebe říkám, že je to dobré.

Znamená to, že se stejným vozem budete pokračovat i příští rok?

Auto zůstává, je konkurenceschopné. Navíc jsme se na něj zařídili, máme spoustu dílů, jsme schopní ho udržet v chodu. A na trhu momentálně nevidíme žádné auto, které by nás zaujalo.

Plzeňská posádka Václav Pech - Petr Uhel s vozem Ford Focus WRC na trati Bohemia rallye.Zdroj: Media Václav Pech

Takže různé spekulace o změně auta, co se objevovaly v průběhu roku, jsou liché?

To byla blbost, vůbec to nebylo od nás. My jsme o jiném autě nepřemýšleli. Jasně jsme si řekli, že budeme pokračovat s Fordem Focus RS WRC 06.

Ani závodní program nezměníte?

Ne, pojedeme velký mistrák a na konci sezony Setkání mistrů v Sosnové a Pražský rallyesprint. Pokud to okolnosti dovolí, rád bych se představil i na Rallye Plzeň, která si po obnovení získala velkou oblibu. Ale teď nechci nic slibovat.

To, že se pojede část jednoho podniku mistrovství světa v Česku, vás na start nezláká?

Je to hrozně dobře, že se tady takový závod pojede. Ale nemyslím si, že my bychom v něm měli startovat. Už jenom přihláška do šampionátu bude stát velké peníze. Naše WRC tam startovat nemůže, takže bychom si museli půjčit auto, takže by to nemělo moc velký sportovní význam. Určitě se půjdeme podívat, ale víc nás to neláká.

