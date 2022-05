Pro nadcházející Rallye Šumava to platí dvojnásob.

Tradiční automobilovou soutěž v okolí Klatov totiž Pech s Uhlem považují za svou domácí. Navíc díky vítězství na Valašce do 56. ročníku nejstarší tuzemské rallye dnes odstartují s číslem jedna.

„Těšíme se, především na slavnostní start a úvodní rychlostku, kterou je populární a divácky oblíbený okruh u Čínova,“ říká Pech junior. „Tady je vždy obrovské množství fanoušků a úplně fantastická, dechberoucí atmosféra. Doufám, že se tím nenechám moc unést, protože v mé dlouhé, šestadvacetileté kariéře se mi zde několikrát povedlo v přemíře snahy o atraktivní průjezd spadnout do příkopu,“ přiznává zkušený pilot.

Naštěstí z toho byla vždy pouze časová ztráta.

Třikrát se zpátky na asfalt dokázal Pech vyhrabat sám, ale jednou, úplně na začátku kariéry, museli diváci u trati jeho vůz z příkopu doslova vynést.

„Petr (Uhel) si mě kvůli tomu také před každým startem Čínova dobírá. Říká, že všechny známé posílá koukat raději hned na start, aby nás určitě viděli,“ říká s úsměvem plzeňský jezdec.

Letos si diváci Čínov užijí, protože se pojede dnes i zítra, pokaždé v jiném směru.

Za tři soutěžní dny se fanoušci mohou těšit na celkem 12 rychlostních zkoušek o délce 160,4 kilometru.

Jejich vyvrcholení by měly v neděli obstarat dva průjezdy přes legendární kopec Koráb u Kdyně a také závěrečná Zdebořická erzeta před návratem do cíle v Klatovech.

„Především z poslední Zdebořické zkoušky mám respekt. Je tam dlouhý šotolinový úsek lesem, kde je velice snadné prorazit pneumatiku, nebo udělat jinou jezdeckou chybu,“ říká Václav Pech. „V podstatě pár metrů před cílem celého závodu se zde dá všechno prohrát. O to víc je to ale napínavější a nikdo nebude mít do konce nic jistého,“ zdůrazňuje.

Vedle Pecha, který na Šumavě triumfoval už čtyřikrát, patří k favoritům rallye úřadující český šampion Jan Kopecký nebo po Valašce vedoucí muž mistrovského seriálu Filip Mareš (oba se Škodou Fabia Rally2 Evo).

Ze Západočechů jedou dále Václav Kopáček, Jan Talaš nebo Karel Trněný. Chybět nebude ani Jakub Jirovec s vozem Alpine A110 RGT. Ze zahraničních jezdců stojí za zmínku účast bavorského prince Alberta Thurn und Taxis (Škoda Fabia Rally2 Evo). Celkem se v okolí Klatov představí přes 160 posádek.

Rallye Šumava startuje v pátek v 18.00 hodin na Klatovském okruhu a končí v neděli, kdy je první posádka v cíli na Klatovském náměstí očekávána ve 14 hodin.

Součástí závodu je také jubilejní 30. ročník Historic Vltava Rallye.

