Minulý týden v otvíráku letošního ročníku 2. ligy amerického fotbalu zazářili a na domácím hřišti v Bukovci před bouřlivou kulisou skolili Příbram Bobcats vysoko 30:6. Teď tvrďáky z Pilsen Patriots čeká druhé soutěžní utkání sezony, vůbec první venku. Západočeši ke srážce druhého kola cestují v neděli do hlavního města, kde se v areálu Ragby Sparta v Podvinném Mlýně utkají s domácím týmem Prague Lions.

V prvním kole Patrioti porazili Bobcats, teď je čekají Lions. | Foto: Jan Bednář

Pražané mají rozhodně co napracovat, vždyť před týdnem prohráli v Čelákovicích s pražskými Mustangy 20:33. „Výhra nad Příbramí nad dodala potřebné sebevědomí, což bylo vidět i teď v tréninku. Ovšem teď je tu nový týden, se kterým přichází nový soupeř a nová výzva,“ řekl pro klubový web americký trenér plzeňských borců William Levi Sturgis. „Musíme zůstat soustředění a připravit se na zápas, jako bych měli před sebou finále,“ burcuje své svěřence a podotýká, že nehodlá sestoupit z cesty, kterou v Plzni nastolil.

„Etablovali jsme se jako klub, který vyznává fyzicky náročný fotbal,“ narážel Sturgis na fakt, že proti Příbrami Patrioti dokázali udržet útok soupeře pod 50y a sami získali přes 150y. „Toto bude náš recept po celou sezonu. Do zápasů chceme dávat všechno a nechceme nikdy ustupovat,“ doplnil.

Pilsen Patriots.Zdroj: Jan Bednář

Sturgis, který do týmu přišel poměrně nedávno, očekává od nedělního zápasu se značně omlazeným kádrem Lions náročnou šichtu. „Myslím si, že to bude tvrdý zápas,“ tuší. „Lions se pokusí využít svého atletického ducha k vítězství, ale my budeme kontrovat fyzickým fotbalem a uvidíme, jestli tím mladého soupeře dokážeme vystrašit,“ přemýšlí. „Každopádně jsem přesvědčený, že pokud se nám podaří kontrolovat tempo hry v útoku a zastavit jejich QB run (quarterback, rozehrávač), tak zvítězíme,“ dodává Sturgis. Utkání mezi Lions a Patriots začíná v areálu Ragby Sparta v neděli úderem šestnácté hodiny.

2. liga amerického fotbalu – program 2. kola, sobota 15.00: Třinec Sharks – Pardubice Stallions (Stadion Lesní), neděle 15.00: Bělá Raiders – Prague Mustangs (Bělá), 16.00: Prague Lions – Pilsen Patriots (Ragby Sparta), sobota 22. dubna 15.00: Příbram Bobcats – Brno Sígrs (SK Spartak).

