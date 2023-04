Loni spíš paběrkovali, ale letos? Tak to je jiná písnička. Dva zápasy, dvě (přesvědčivé) výhry. Nejprve plzeňští Patrioti skolili Příbram Bobcats, o uplynulém víkendu si výsledkem 45:0 poradili s Prague Lions. Teď na Západočechy čeká další zkouška. Patrioti se v rámci 3. kola aktuálního ročníku 2. ligy amerického fotbalu utkají s Třincem, obhájcem loňského prvenství. Zápas se hraje v sobotu od 14 hodin v areálu SK Bukovec.

Pilsen Patriots (na snímku hráči v bílých dresech). | Foto: Česká asociace amerického fotbalu / Martin Kvapil

„Máme sice o jeden den méně na rehabilitaci, ale tréninky probíhají v klasickém módu," poukázal (pro klubový web) americký trenér Patriotů William Levi Sturgis na fakt, že jeho tým hrál předchozí utkání v neděli, zatímco Sharks z Třince již o den dříve (Slezané podlehli Pardubicím 14:35).

„Jediné, co bylo teď jinak je to, že jsem měl na přípravu o něco později sestřih z minulého zápasu. Ale my se v každém tréninku fyzicky, ale také psychicky připravujeme právě na nejbližší utkání," pokračoval devětadvacetiletý kouč.

I když jeho svěřenci dva úvodní zápasy sezony o parník vyhráli, to ambicióznímu trenérovi nestačí. Sturgis je hladový po úspěchu a touží po dalším skalpu.

„Sharks jsou pro nás další výzvou, kterou přijímáme. Musíme si uvědomit, že vyhrát první dva zápasy je sice krásným úspěchem, ale ne našim hlavním cílem. Tím je zvednutí trofeje," hlásí a doplňuje, že ve hře Třince objevil aspekty, se kterými se jeho tým letos ještě nesetkal. O co jde?

„Z hlediska schématu dělají Sharks věci úplně jinak než většina ostatních klubů. V obraně sází na formaci 3-5-3 a hodně se opírají o power run. Je to fyzicky velmi zdatný tým, stejně jako my," tvrdí. „Bude to velký zápas pro naši ofenzivní lajnu a quaterbecka. Pokud se vyvarujeme chyb a dodržíme náš plán hry zvítězíme," má jasno. Sturgis predikuje nesmírně tvrdý souboj, který se místy může podobat barové rvačce. „Na tuto výzvu se těšíme," dodal pro klubový web.

2. liga amerického fotbalu, víkendový program - sobota 14.00: Pilsen Patriots - Třinec Sharks (hř. Bukovec), Prague Stallions - Prague Lions (hř. Hvězda), 15.00: Příbram Bobcats - Brno Sígrs (hř. SK Spartak Příbram).

Demolice Lions. Fotbalisté Pilsen Patriots slaví druhé vítězství v sezoně