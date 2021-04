„Bylo to těžké rozhodování. Do poslední chvíle jsme čekali na vyjádření z ministerstva zdravotnictví, ale protože bohužel nepřicházelo, i když nám hodně pomáhal pan Šťovíček (prezident českého Automotoklubu), neměli jsme jinou možnost než závod zrušit,“ uvedl na konci října loňského (náročného) roku Jan Petrů, předseda organizačního výboru Rallye Klatovy.

Letos by se však 55. ročník Rallye Šumava Klatovy a 29. ročník Historic Vltava Rallye měl uskutečnit. I když ve značně omezeném režimu. A to od 7. do 9. května.

„Děláme všechno možné i nemožné pro to, abychom mohli obě soutěže v plánovaném květnovém termínu uspořádat,“ sdělil v tiskové zprávě Jan Petrů. „S napětím jsme sledovali situaci okolo nedávné Valašské rally a její úspěch byl pro nás velkým povzbuzením a zároveň výzvou,“ doplnil.

I s ohledem na to, že do Klatov a okolí přijedou účastníci ME historických vozidel, bude na Šumavě na tento podnik kladen velký důraz.

Snímek z poslední 28. Historic Vltava Rallye 2019.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Tento prestižní šampionát má pro nás vysokou prioritu, takže jsme se rozhodli, že páteční etapu (7. května) vyčleníme především účastníkům 29. Historic Vltava Rallye.V sobotu pak pojedou v tradičním modelu obě soutěže po stejných tratích, naopak nedělní rychlostní zkoušky budou mít vyhrazeny piloti soudobých vozů v rámci jubilejní 55. Rallye Šumava Klatovy,“ poznamenal Petrů.

Pořadatelé věří, že model částečného oddělení obou prestižních soutěží do tří dnů dopřeje jezdcům a servisním týmům, ale také organizátorům a činovníkům, trochu potřebného klidu.

„Pokud se předpoklady naplní, může být takovéto rozložení do tří dnů krok správným směrem i pro budoucnost. A my se moc těšíme, že tato budoucnost bude už opět s mnoha diváky podél tratí. Letos nám držte palce alespoň na dálku. Myslím, že to budeme potřebovat,“ uzavřel Petrů.