Fantazie, paráda. Jezdec sušického Czech Enduro Teamu Jaroslav Kalný přispěl svým výkonem k zisku titulu mistrů Evropy v národních týmech. V Polsku, kde o víkendu proběhl poslední závod ME 2023, jej získal společně s Kryštofem Koublem, Matyášem Chlumem a Matějem Škutou.

Czech Enduro Team v Polsku. | Foto: Czech Enduro Team

„Je to příjemný pocit být součástí party, která pro Českou republiku vybojovala titul nejlepšího týmu kontinentu. Nutno ale dodat, že hlavní podíl na tom mají Kryštof, Matyáš a Matěj,“ uvedl skromně k zisku titulu 18letý Jaroslav Kalný.

Je sice pravdou, že jeho časy ve zmiňované čtveřici patřily mezi ty pomalejší, ale v rámci celkového hodnocení, respektive mezi výsledky v rámci kategorie Junior2, ve které je nejsilnější konkurence vůbec, byly velice solidní. Jaroslavu Kalnému zajistily v sobotu sedmé a v neděli šesté místo v kategorii Junior2.

„S takovým výsledkem jsem spokojený tak na půl. Věděl jsem, že bych mohl přidat, ale úplně mi neseděly tratě testů, které pořadatelé připravili v okolí města Kielce. Byly to hodně rozbité testy na písečném podkladu, velmi rychlé, z mého pohledu až nebezpečně rychlém," poznamenal. „Prioritou pro mě bylo dojet v první desítce, což jsem splnil a hlavně zbytečně neriskovat zranění před vrcholem letošní sezony, kterou bude účast na Šestidenní v Argentině, kam odlétáme za šest týdnů,“ doplnil Jaroslav Kalný, který v rámci mistrovství Evropy skončil s celkovými 65 body na osmé příčce v kategorii Junior2.

Mistři Evropy 2023.Zdroj: Czech Enduro Team

Jedenácté místo patří v celkové kvalifikaci ve stejné kategorii Zdeňku Pitelovi, dalšímu členovi Czech Enduro Teamu. „Letos mi okolnosti změnily původní plány. Ze čtyř závodů mistrovství Evropy jsem nakonec absolvoval pouze dva, a to ten první a poslední. Do Portugalska jsem nemohl jet kvůli angíně a nasazeným antibiotikům a Estonsko jsem vynechal kvůli zlomenému zápěstí. Teď v Polsku jsem přitom nepomýšlel na žádný výsledek, ale pouze na to, abych dojel,“ vysvětlil jednadvacetiletý Zdeněk Pitel z Mokrosuk.

Zápěstí levé ruky si zlomil před dvěma měsíci a prakticky pár týdnů po operaci už začal s rehabilitací. Teprve před dvěma týdny poprvé opět sedl na závodní Husqvarnu a závod mistrovství Evropy v Polsku byl jeho první po dlouhé pauze.

„Naposledy jsem seděl na dvoutaktní Husce na ErzbergRodeu. Teď jsem tedy byl zvědavý, jak se mi podaří vydržet závodní tempo. Musím říci, že to docela šlo. Samozřejmě, že zápěstí mě bolelo, ale oba dny na písečných tratích jsem dokončil, takže sečteno a podtrženo – jsem spokojený," kvitoval Pitel.

Ruka Tomáše Holého po závodech.Zdroj: Czech Enduro Team

Svůj druhý start na mistrovství Evropy si připsal také třetí člen Czech Enduro Teamu - Tomáš Holý. Sedmnáctiletého borce ale nakonec brzdily zničené dlaně a také technické problémy. „Už po sobotní etapě jsem měl dlaně plné puchýřů, a některé z nich dost rozedřené. To mě začalo limitovat hlavně v závěru sobotní etapy a samozřejmě v neděli. V neděli jsem navíc řešil technické problémy s motocyklem. Ten nasál všudypřítomný jemný prach skrze vzduchový filtr do motoru a kvůli tomu jsem ho málem zadřel. Jednoznačně došlo k poškození válce a pístu, což mělo za následek to, že motorka nechtěla startovat. Musel jsem ji dokonce dvakrát roztlačovat. No a s takovým problémem se opravdu špatně závodí," pokrčil Tomáš Holý svými rameny.

Jezdci Czech Enduro Teamu se v nadcházejících týdnech účastní třech motocyklových závodů. Už tuto sobotu přijedou do Rovné nedaleko Petrovic u Sušice, kde se koná hobby motokrosový závod místních nadšenců. V polovině října plánují start na podniku německého mistrovství v Zschopau a o víkendu 21. a 22. října absolvují poslední podnik mistrovství České republiky v endurosprintu v Dobřanech u Plzně. Jak si v rámci všech tří akcí povedou?

