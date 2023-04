Parádní práce. Klatovská šachistka Anežka Nová je druhou vicemistryní republiky

Od 11. do 18. března se v Teplicích uskutečnilo mistrovství České republiky mládeže (do 16 let) v šachu, kam se vypravila také pětičlenná výprava z agilního Šachklubu Sokol Klatovy. Největšího úspěchu dosáhla talentovaná Anežka Nová, která v kategorii dívek do 12 let vybojovala republikový bronz. Výborná šachistka tak navázala na podzimní titul mistryně Čech, který hostil Harrachov v Krkonoších.

Anežka Nová, bronzová medailistka. | Foto: Karel Nováček