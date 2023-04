Parádní klatovská muška. Republikové stříbro i bronz putují do města karafiátů

V sobotu 1. dubna proběhl na sportovní střelnici v Plzni-Lobzích republikový šampionát ve sportovní střelbě mládeže, a to 30 ran vleže. Celková soutěž byla rozdělena podle věkových kategorií a zároveň byly věkové kategorie rozděleny i na chlapce a dívky. Takže se soutěžilo ve věkové kategorii do 12 let odděleně dívky a chlapci a stejně i ve věkové kategorii 13 a 14 let.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Václav Patlejch s pohárem za druhé místo na MČR. | Foto: Jiří Koukal