Paráda sester Galuškových. Mladší Bára je mistryní světa, Antonie slaví stříbro

Mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let, které od 15. do 20. srpna hostil polský Krakov, přineslo českým reprezentantům celou řadu velkých úspěchů. V sousední zemi se dařilo také šikovným sestrám Báře a Antonii Galuškovým. Mladší Bára, členka Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje, se stala juniorskou mistryní světa mezi kajakářkami. Antonie Galušková zase slaví stříbro v konkurenci závodnic do 23 let.

Bára Galušková je mistryní světa, Antonie slaví stříbro. | Foto: Český vodní slalom a sjezd