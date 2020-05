Na mítinku startoval i klatovský rodák Petr Frydrych, který závodí za Duklu Praha. Desetibojař Adam Sebastian Helcelet sice do Plzně přijel, ale do závodu nezasáhl.

„Nenastoupil jsem proto, že jsem při rozcvičení začal trochu cítit tříslo a nechtěl jsem riskovat hned první závod nějaké zranění,“ vysvětlil Helcelet do kamer České televize.

Frydrych jednoznačně vyhrál klání oštěpařů. Druhého Kryštofa Kozače z AK Škoda Plzeň porazil o více než 11 metrů. Bez 73 centimetrů hodil 80 metrů. Přesto nebyl spokojen. „Házel jsem špatně, ale jsem rád, že jsem si mohl zazávodit, protože sezona ještě oficiálně nezačala, takže jsem si to mohl dneska jakoby změřit. Ale ještě další závody budou, takže se těším. Teď bude Kladno a Odložil,“ řekl bronzový medailista ze světového šampionátu v roce 2017 České televizi.

Neměl v plánu pokoušet se v Plzni o rekord. Podstatný byl pocit závodního nasazení. „Poslední můj závod byl v září, takže to je řada měsíců. Jsem rád, že už to začalo. Ten adrenalin mi chyběl,“ konstatoval s tím, že už vyhlíží start sezony. „Budu se teď snažit hodit co nejdál, abych se i na ty mezinárodní závody dostal, a tam se budu snažit hodit něco, co by mi zase pomohlo do příští sezony a k nominaci na Tokio,“ uzavřel Petr Frydrych.

Na třetím místě skončil domácí oštěpař Radek Jůda – 66,50 metru.

Domácí dorostenka Petr Sičaková skončila druhá výkonem 45,66 metru.