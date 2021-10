Bravurní výkony klatovské reprezentantky sledoval přímo na místě také Jan Železný, držitel tří zlatých a jedné stříbrné medaile z olympijských her, trojnásobný mistr světa a Atlet světa 2000.

I kdyby ho však nehodila, o nejcennější kov by nepřišla ani tak. „Každý z jejích pokusů by ten den stačil na prvenství,“ poznamenal Václav Šelmát s tím, že minimálně deset nejdelších pokusů letošní sezony má podpis právě od Karolíny Machové.

Patnáctiletá členka Atletiky Klatovy sice svůj první pokus vrhla „jen“ do vzdálenosti 12,38 metru, ale pak za to vzala a pětkrát v řadě překonala třináctimetrovou hranici. Její nejdelší hod 13,68 metru znamenal zlato.

Její královská disciplína a radostné momenty však přišly o chvíli později. Machová se jako favoritka postavila do osmnáctičlenného finále ve vrhu koulí. Nervozita? Zapomeňte.

Atmosféru republikového finále vůbec poprvé ve své stále ještě začínající kariéře okusila drobná a všestranná atletka Kristýna Hozmanová. Ve sprintu na 60 metrů si ve třetím rozběhu vylepšila svůj osobní rekord na hodnotu 7,97 sekundy, ale o jedinou setinu nakonec nepostoupila do finálového klání osmi nejlepších sprinterek.

