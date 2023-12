Po úvodním setkání v rakouském Bad Gasteinu se nový ročník Ski Classics, prestižního seriálu dálkových běhů na lyžích, přesunul jižně na Apeninský poloostrov do Itálie, kde se o víkendu uskutečnily dva zcela odlišné závody. A sice La Venosta Criterium na 35 km klasickou technikou, a pak specifická časovka na 10 km (La Venosta ITT). V obou případech se fanouškům představil i šumavský laufař Jan Šrail, jenž i v této sezoně hájí barvy středoevropského Vltava Fund Ski Teamu.

Třiatřicetiletý laufař Jan Šrail. | Foto: Vltava Fund Ski Team

A dělá mu velmi dobré jméno. Rodák z Nové Hůrky u Prášil, který v pondělí oslavil třiatřicáté narozeniny, obsadil v závodě na 35 km klasicky skvělé 26. místo, v časovce o den později byl pětatřicátý. V obou podnicích elitní kategorie Pro Tour závod dokončil jako nejrychlejší z českých závodníků. Až za ním byli Fabián Štoček (týmový parťák z Vltava Fund Ski Teamu), Petr Knop, Václav Sedláček či legenda běžeckého lyžování Stanislav Řezáč.

„Se sobotním závodem na 35 km jsem spokojený. Po covidu, který jsem nedávno prodělal, se ještě necítím v ideální kondici, ale tento závod považuji za úspěšný. S časovkou úplně spokojený nejsem, ale zároveň to nebylo až tak hrozné," svěřil se Jan Šrail po návratu do Čech. Po čtyřech podnicích (tři individuální závody a týmový prolog v Rakousku) patří Šrailovi se ziskem 160 bodů průběžná devětadvacátá příčka. Nikoho asi nepřekvapí, že v elitní pětici jsou závodníci ze Skandinávie. Vede norský šikula Kasper Staadas o téměř sto bodů před Švédem Axelem Jutterströmem a Amundem Riegem (Norsko).

Třiatřicetiletý laufař Jan Šrail (vpravo).Zdroj: Vltava Fund Ski Team

„Letošní ročník Ski Classics je podle mě zase o něco rychlejší, než ten minulý. Je tu zase obrovská konkurence," říká Jan Šrail, jenž si před klíčovým maratonem závodů v lednu a únoru hodlá malinko odpočinout. I když ne až tak úplně. Pochopitelně, že v jeho případě se jedná o aktivní odpočinek. „O Vánocích budu samozřejmě trávit čas s rodinou, nejbližšími, to je to nejdůležitější. Na to se těším. Ale musím si také něco nadělat v práci a samozřejmě budu i trénovat, protože je toho hodně co dohánět," prozradil usměvavý laufař ze Šumavy.

