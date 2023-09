/BASKETBAL/ Dospělý výběr basketbalových Klatov o uplynulém víkendu odstartoval nový druholigový ročník dvěma zápasy na domácí palubovce. Na ty ovšem budou chtít Západočeši rychle zapomenout, neboť oba před svými fanoušky prohráli. Dva body si z města karafiátů odvezli nejen basketbalisté Benešova, ale také borci od českobudějovických Tygrů.

Basketbalisté BK Klatovy (na archivním snímku hráči v bílých dresech) v úvodních dvou zápasech sezony neuspěli, doma podlehli Benešovi i Českým Budějovicím. | Foto: Jindřich Schovanec

„Před novou sezonou nás z různých důvodů opustila pětice základního kádru (Bureš, Černý, Kubát, Pytelka, Vondra), a to by zamávalo i s jinými, mnohem kvalitnějšími basketbalovými adresami. A když k tomu připočteme dlouhodobě zraněné Ondřeje Fleisiga a Kopeckého, tak jsme před startem nové sezony přišli o sedm hráčů. A to ještě chyběl Čiko, který čerpal dovolenou,“ poznamenal v hodnocení pro klubový web BK Klatovy trenér mužského áčka Petr Fleisig.

Ten tak dal šanci mladíkům z juniorky (Brož, Groll, Halámek, Petr a Pavel Poláčkovi). „Jak se říká, hodili jsme je přímo do vody,“ konstatoval kouč.

FOTO: Ztratili vyhraný zápas. Klán: Už není čas na chyby, musíme být lepší

BK Klatovy – BC Benešov 59:79

„Utkání s kvalitním celkem Benešova, který v loňské sezoně skončil na třetím místě, bylo velkou prověrkou našeho velmi omlazeného týmu. Myslím si, že do třetí čtvrtiny bylo naše mužstvo Benešovu vyrovnaným soupeřem. Potom bohužel rozhodla kvalitnější lavička hostů,“ uvedl kouč Petr Fleisig.

Průběh utkání: 15:18, 29:40, 40:71. Rozhodčí: Petrák, Neubauer. Trojky: 7:8. Trestné hody: 6/10 – 9/23. Sestava a body BK Klatovy: Kohout 15, Faust 6, Pavel Poláček 5, Podhůrský 8, Pekárek 8, Marek Toman 7, Petr Poláček, Groll 3, Jan Toman 5, Brož 2, Halámek. Trenér: Petr Fleisig.

Ostatní výsledky 2. kola: Sokol Kbely – Lokomotiva Plzeň B 69:66, Sokol Vyšehrad – SKB Rokycany 79:68, Sojky Pelhřimov – Sokol Písek Sršni B 74:68, Jiskra Domažlice – Tigers Basketball České Budějovice 78:74 po prodloužení, BC Vysočina – BK Příbram 200 105:57.

Zdroj: Jindřich Schovanec

BK Klatovy – Tigers Basketball České Budějovice 67:74

„S Českými Budějovicemi to byl už vyrovnanější zápas. A ve třetí čtvrtině jsme vedli dokonce o 11 bodů. Za tohoto stavu se ovšem asi začala projevovat naše nezkušenost a mládí. Navíc v dresu hostů začal řádit nám dobře známý Tomáš Sýkora (autor 28 bodů) a náš náskok se začal pomalu tenčit. Nám se k tomu ještě vyfauloval lídr Radek Kohout a náš mladý a oslabený tým bohužel podlehl tlaku soupeře,“ posteskl si trenér klatovských basketbalistů.

Průběh utkání: 23:21, 47:38, 57:57. Rozhodčí: Petrák, Neubauer. Trojky: 10:4. Trestné hody: 9/20 – 19/31. Sestava a body BK Klatovy: Kohout 17, Faust 17, Pavel Poláček, Podhůrský, Pekárek 16, Marek Toman 3, Petr Poláček 11, Groll 3, Jan Toman, Halámek. Trenér: Petr Fleisig.

Ostatní výsledky 3. kola: Jiskra Domažlice – BC Benešov 92:51, BC Vysočina – Sokol Písek Sršni B 58:71, Sojky Pelhřimov – BK Příbram 2000 106:67, Sokol Vyšehrad – Lokomotiva Plzeň B 72:56, Sokol Kbely – SKB Rokycany 84:71.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS a podrobnosti ze zápasů mládežnických výběrů BK Klatovy najdete na stránkách BK Klatovy ZDE.

Exploze na úvod. Malá Víska zneuctila Holýšov, Kořínek si připsal sedm bodíků