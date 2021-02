Narodil se sice v Plzni, ale jinak někdejší úspěšný běžec na lyžích Martin Jakš spojil svůj život se Šumavou.

Martin Jakš při projížďce v okolí Březníku. | Foto: archiv

Vyrůstal v Železné Rudě, následně už coby ženatý přesídlil do Prášil a po skončení závodní kariéry zakotvil v Borových Ladách. Že by ale hned jako malý vyběhl na lyžích, to ne.