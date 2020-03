Konkrétně začneme přeborem Klatovska 1. třídy, který sice není sportovní veřejností až tolik sledovaný, ale o zajímavé momenty rozhodně nemá nouzi.

Zatím nedohranou soutěž vede C tým divizního KST Klatovy, který během dosavadního ročníku vyhrál celkem osmnáct zápasů, pouze jednou remizoval a jednou prohrál. Druhé místo drží s odstupem deseti bodů městský rival – TJ Sokol. Třetí „déčko“ Sušice má na sedmý záložní tým Horažďovic náskok pouhých dvou bodů. Tam je to vskutku tlačenice. Podobně jako před lety v supermarketu ve frontě na máslo ve slevě typu „neber to“. Poslední příčka patří družstvu Žichovic, které v sezoně dokázalo vyhrát pouze jednou, a to poměrem 10:8 hned v prvním kole nad Lapákem z Třebomyslic. Zajímavostí je šesté místo dolanské Bagety, která ale doma společně s KST Klatovy C byla stoprocentní. Inu, můj dům, můj hrad.

V hráčském žebříčku soutěže se na prvním místě nachází Josef Kinský z Ekomontu Svrčovec. Sedmačtyřicetiletý borec během celé sezony sehrál 72 duelů v singlu, a hned 70 jich vyhrál. V koeficientu ELO má tak zaslouženě nejvyšší hodnotu, a to 1585. Druhý je Karel Nováček (KST Klatovy C – ELO 1534) a třetí Radek Růžička ze Sušice (ELO 1481). Pokud bychom však brali v potaz procentuální úspěšnost hráčů, na druhém a třetím místě by došlo ke změně. Statisticky stříbrným mužem by byl Miroslav Vítovec z týmu KOC Sušice D, který vyhrál 85,71 procent svých zápasů. „Až“ třetím mužem v pořadí by byl Karel Nováček – 85,11 procent.

Okresní přebor 1. třídy: 1. KST Klatovy C (236:124, 57 bodů), 2. TJ Sokol Klatovy (209:151, 47 bodů), 3. KOC Sušice D (199:179, 46 bodů), 4. TJ Sokol Strážov (194:166, 45 bodů), 5. Ekomont Svrčovec (202:158, 45 bodů), 6. Bageta Dolany (188:172, 44 bodů), 7. TJ Sokol Horažďovice B (208:170, 44 bodů), 8. KOC Sušice E (190:170, 40 bodů), 9. ST Nýrsko (184:194, 39 bodů), 10. TJ Sokol Plánice (178:200, 35 bodů), 11. Lapák Třebomyslice (122:256, 27 bodů), 12. TJ Žichovice (104:274).

Hráčský žebříček soutěže dle koeficientu ELO: 1. Josef Kinský (Ekomont Svrčovec, 70:2, ELO 1595), 2. Karel Nováček (KST Klatovy C, 40:7, ELO 1534), 3. Radek Růžička (KOC Sušice E, 59:17, ELO 1481), 4. Miroslav Vítovec (KOC Sušice D, 72:12, ELO 1465), 5. Radoslav Plíšek (TJ Sokol Klatovy A, 61:19, ELO 1453).