Odešla basketbalová legenda, která sbírala úspěchy doma i ve světě

Na začátku týdne zastihla basketbalový svět velmi smutná zpráva. Ve věku 89 let zemřel Vladimír Heger, bývalý československý basketbalista a trenér, který čtrnáct let až do roku 2018 žil v Klatovech. „Basketbal byl jeho život,“ řekla Deníku dcera Monika.

Vladimír Heger. | Foto: archiv rodiny

Vladimír Heger, který se v roce 1932 narodil v Praze, získal v roce 1954 jako hráč titul s týmem ATK/ÚDA Praha. Největší úspěchy kariéry však zažil jako trenér. Se Spartou vybojoval čtyři ligové bronzy a dlouhá léta působil u národních týmů. S Československem slavil v roce 1967 stříbro na mistrovství Evropy v Helsinkách a o dva roky později cenný bronz na evropském šampionátu v Itálii. Stejný kov získal i s týmem žen a zúčastnil se také dvakrát olympijských her (1972 a 1976). Zdroj: Youtube „Táta měl velký vliv na celý basketbalový svět, že je to až neuvěřitelné,“ vzpomínala Monika Hegerová. Spoluhráči očima kapitána Karla Veselky. Srdcaři, tvrďáci i nerváci Přečíst článek › Její otec později působil také v národním týmu Holandska a na basketbalových federacích této země, Portugalska a Turecka. Před 38 lety skončil s reprezentací Nizozemí na mistrovství Evropy čtvrtý, což je nejlepší výsledek země tulipánů v historii ME. Po návratu ze zahraničí byl asistentem trenéra Michala Ježdíka u reprezentačního týmu České republiky a v roce 2013 byl uveden do Síně slávy české Unie profesionálních trenérů (2017 ČBF). Vladimír Heger.Zdroj: archiv rodiny „Táta byl milý, inteligentní, přemýšlivý, trpělivý, rozhodný, velmi skromný, láskyplný a klidný člověk. Byl samá srandička, tedy pokud nešlo o basketbal a vážné věci,“ vyprávěla dcera ikony tohoto sportu. „Strašně měl rád práci na zahradě, hrál velmi dobře tenis, uměl šachy,“ pokračovala s dávkou nostalgie. Vladimír Heger se řídil metodou KISS (Keep It Simple, Stupid!), která upřednostňuje jednoduchost nad komplexnějším řešením situací. „Přesto analyzoval, konkretizoval a plánoval. V basketbale měl všechno promyšlené. To je jedna z věcí, která z něj udělala trenéra, jakého jsme ho znali my a jak ho znali ostatní,“ prozradila Monika Hegerová. Vladimír Heger.Zdroj: archiv rodiny Monika s bratrem Michalem si svého otce vážili jako táty, člověka i trenéra. „Máme tisíce krásných vzpomínek a anekdot,“ dodala dcera kouče, který patří k rekordmanům v počtu odtrénovaných let. Na Vladimíra Hegera, který mimochodem vystudoval VŠE a pracoval jako sportovní redaktor Mladé fronty, teď vzpomínají hráči, trenéři, ČBF i basketbalové Klatovy. „Nejen svým svěřencům, ale také mnoha trenérům předal bohaté zkušenosti a napomohl jim k jejich růstu. Navždy se zapsal do historie našeho klubu, budeme na něj vzpomínat,“ napsal BK na svých webových stránkách. Dohraje se kompletní sezona? Utopie, míní forvard Dešenic Přečíst článek ›