Smutná zpráva přišla nedávno z klatovského Klubu stolního tenisu. Ve věku 67 let zemřel Jiří Kinský, legenda místního oddílu. Informoval o tom samotný klub, který zároveň na dlouholetého člena patřičně zavzpomínal.

Odešel Jiří Kinský, velká legenda klatovských stolních tenistů. | Foto: KST Klatovy

„Vážení sportovní přátelé, s hlubokým zármutkem oznamujeme, že naše řady navždy opustil ve věku nedožitých 68 let náš kolega a kamarád pan Ing. Jiří Kinský. Do poslední chvíle byl Jirka stále ještě aktivním hráčem, trenérem, rozhodčím a činovníkem Klubu stolního tenisu Klatovy. Jako dlouholetý člen a také předseda oddílu se podílel prakticky od samého začátku na jeho veškerém chodu. Kromě oddílové činnosti byl také po mnoho let předsedou a posléze hospodářem okresního svazu Klatovy. Ztrácíme tak člověka, který celý svůj život zasvětil stolnímu tenisu a ovlivnil nejen nás, ale i mnoho dalších lidí pohybujících se kolem tohoto krásného sportu. Jirko, děkujeme Ti za vše, co jsi pro klatovský oddíl a stolní tenis vykonal. Čest tvojí památce,“ napsal KST Klatovy na svých stránkách.