Klatovanky v utkání 4. kola západočeské ligy basketbalistek prohrávaly po první čtvrtině o sedm bodů, aby do poločasové přestávky otočily výsledek a ujaly se vedení 28:24. Ve třetí čtvrtině svůj náskok ještě navýšily a do závěrečné pasáže zápasu šly s desetibodovým polštářem. Hostující Slavoj se ale nevzdal a v poslední čtrvtině se vydal ze všech sil. Klatovy ale nakonec přece jen vyhrály, a to těsně 53:52. V tabulce pětičlenné soutěže jsou klatovské ženy se ziskem pěti bodů druhé. Západočeskou ligu vede stoprocentní rezerva BaK Plzeň.