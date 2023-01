Absolutním vítězem jubilejního ročníku se stal zkušený člen oddílu Atletika Klatovy Vojtěch Koželuh (ročník 1992), který do cíle na trati dlouhé celkem 4 800 metrů (čtyři okruhy) prosvištěl v doslova neuvěřitelně rychlém čase 15:01,6 minuty. Na druhém místě skončil s odstupem čtyřiceti vteřin Lukáš Krýsl (AC Domažlice) a třetím nejrychlejším chlapíkem v cíli byl Jan Pernica (15:46,0), který zároveň ovládl kategorii mužů ve věku od 40 do 49 let.