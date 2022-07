Myslív Race 2022.Zdroj: Simona Beníšková, facebook Myslív Race, rajce.net (nobunaga)

Horkého počasí ani náročných překážek se závodníci a závodnice nezalekli. Ačkoliv se museli poprat nejen s úmorným letním vzduchem, drsnými překážkami zaměřené na ruce, nohy, ale také na brodění se přes řeku nebo potápění, drtivá většina z nich extrémní závod úspěšně dokončila.

GALERIE: Extrémní závod je dostal až na dno. Potrápila je ninja dráha i řeka

V hlavní kategorii mužů zvítězili Ladislav Zelenka (5 km) a Lukáš Novák, jenž ovládl devítikilometrovou trasu. Mezi ženami se na stejné distanci nejvíce vedlo Zuzaně Šeré, na pětce pro změnu triumfovala ostřílená Petra Štraub z plzeňského Fénixu. Také letošní ročník si kromě dospělých závodníků užili i ti nejmenší, pro které byly připraveny dětské závody.

Myslív Race 2022 - vítězové jednotlivých kategorií - muži do 39 let (5 km): Ladislav Zelenka (00:50:37). Muži do 39 let (9 km): Lukáš Novák (01:06:15). Muži nad 40 let (5 km): 1. Jiří Bílek (00:58:17). Muži nad 40 let (9 km): Martin Šulc (01:11:59). Ženy do 39 let (5 km): Petra Štraub (01:01:13). Ženy do 39 let (9 km): Zuzana Šerá (01:44:59). Ženy nad 40 let (5 km): Kateřina Krásová (01:40:46). Ženy nad 40 let (9 km): Hana Zimová (01:32:56). Týmy 5 km: AC HC (01:05:27). Týmy 9 km: Loupežníci OCR (01:28:16). Děti od 6 do 11 let (1 km): Radim Beneš (00:09:10). Děti od 12 do 16 let (2 km): Marek Beneš (00:21:18). Pozn.: kompletní výsledkový servis najdete ZDE.

Zamotal Weberovi hlavu? Doufám, že ano, usmívá se fotbalista Daniel Hais