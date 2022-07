V loňském roce se turnaje zúčastnilo hned šestnáct družstev, které si to nejprve rozdaly systémem každý s každým o postup do čtvrtfinále, po kterém už oblíbený turnaj pokračoval klasickým pavoukem až do konečného rozuzlení. Z vítězství se tehdy radovaly favorizované Háje, které ve finále porazily pořadatelské družstvo Krávy na kopci. Kdo se bude z triumfu radovat letos?