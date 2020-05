O víkendu se uskuteční dva závody okresního seriálu

Od pondělí 11. května jsou povoleny akce do 100 osob. A to je velmi dobrá zpráva i pro běžecký sport. Pro Ešus ligu, okresní seriál běhů mimo dráhu v okrese Klatovy, to platí dvojnásob.

