FOTO, VIDEO: Kašperskohorský dvojboj dal ešusligovým závodníkům pořádně zabrat

„Slušná účast, bylo hodně místních a závod se moc líbil," pochvaloval si Karel Voráček, jenž záhy doplnil, že v Běšinech si na své přišly také děti. Ve čtyřech kategoriích do patnácti let se běžeckého dne zúčastnilo 33 závodníčků.

Ženy do 34 let: 1. Barbora Třísková (ASK Dipolí, 20:06), 2. Vendula Haladová (Atletika Klatovy, 20:35), 3. Petra Dryjová (Běšiny, 29:03), 4. Valentýna Votápková (Klatovy, 35:25), Rozálie Šorejcová (Běšiny, 35:26).



Ženy od 35 do 44 let: 1. Vendula Fronková (AC Domažlice, 21:45), 2. Radka Ouřadová (Klatovy, 25:25), 3. Libuše Tichá (Brnířov, 26:03).



Ženy nad 45 let: 1. Dagmar Rudolfová (Novákovice, 21:30), 2. Mirka Zámečníková (Klatovy, 22:27), 3. Ivana Matějková (Běšiny, 23:36).



Muži do 39 let: 1. Jaromír Janoušek (SDH Třebýcinka, 18:55), 2. Václav Matějka (Běšiny, 20:03), 3. Filip Los (Běšiny, 20:27), 4. Karel Vítovec (Běšiny, 26:22), 5. Oldřich Šorejc (Běšiny, 28:19), 6. Martin Šťastný (Běšiny, 37:45).



Muži od 40 do 49 let: 1. Petr Minařík (Falcon Rokycany, 16:23), 2. Vladimír Koubek (Sušice, 17:48), 3. Vladislav Stach (Běšiny, 18:45), 4. Pavel Jílek (CykloMalát Klatovy, 19:18), 5. Vlastimil Kubal (Brnířov, 21:25), 6. Pavel Müller (Novákovice, 22:56), 7. David Stach (Úloh, 26:38), 8. Michal Šorejc (Běšiny, 28:19), 9. Martin Šťastný (Běšiny, 37:45).



Muži nad 50 let: 1. Karel Žambůrek (Domažlice, 19:35), 2. Karel Voráček (Sokol Dolany, 20:17), 3. Robert Boháč (Běšiny, 25:52), 4. Libor Geyeric (Běšiny, 25:53), 5. Pavel Ouřada (Klatovy, 26:16).

