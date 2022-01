Nový rok, staré pořádky. Volejbalistky bojovaly, ale na chodského lídra neměly

První dvojkolo áčkové skupiny 2. ligy žen v novém roce zavedlo klatovské volejbalistky do nedalekých Domažlic, tedy na půdu do té doby třetího celku tabulky. Favorit utkání byl jasný, nicméně Klatovanky předem neházely flintu do žita. Naopak - sršely zdravým optimismem.

Z archivu: Volejbalistky SK Volejbal Klatovy. | Foto: archiv Deníku

„Určitě se popereme o to, abychom si domů nějaké body odvezly," říkala před vzájemnou konfrontací s Domažlicemi klatovská kapitánka Eva Petrmichlová. Snaha týmu z Pošumaví upřít nelze, to rozhodně ne, ale… bylo to málo. Domažlice potvrdily roli favorita a poslední Klatovy doma porazily 3:0 a 3:1. I díky šesti bodům a výsledkům ostatních zápasů se navíc posunuly do čela. „Začátek prvního zápasu byl vyrovnaný, poté se nám ale přestalo dařit na příjmu i v útoku. Domažlice celý zbytek utkání vždy vedly o několik bodů, my je naopak nedokázaly dostat pod tlak a zaslouženě jsme prohrály 0:3," uznala volejbalistka Petrmichlová sílu protivníka. Pozitivem je, že ve druhém utkání její parta domácímu celku sebrala alespoň set. „Druhé utkání bylo již o poznání vyrovnanější. Podařilo se nám v každém setu přidat několik přímých bodů z podání a celkově se nám dařilo ve všech herních činnostech. Nejvíce nás ovšem mrzí prohraná koncovka prvního setu, kdy jsme měly několik setbolů, ale k vítězství jsme to nedotáhly. Sice jsme poté zvítězily ve třetím setu, ale na body to opět nestačilo," povzdechla si.