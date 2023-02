A jak prozradili organizátoři v nedávno vydané tiskové zprávě, populární a ostře sledovaná soutěž si zachová formát, který se osvědčil v uplynulých dvou letech. To samé se týká také setkání historických vozidel (31. Historic Vltava Rallye).

1/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 2/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 3/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 4/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 5/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 6/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 7/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 8/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 9/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 10/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 11/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 12/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 13/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 14/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 15/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 16/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 17/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 18/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 19/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 20/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 21/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 22/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 23/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 24/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 25/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 26/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 27/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 28/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 29/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 30/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 31/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 32/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 33/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 34/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 35/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 36/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 37/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 38/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 39/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 40/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 41/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 42/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 43/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 44/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 45/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 46/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 47/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 48/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 49/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 50/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 51/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 52/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 53/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 54/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 55/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 56/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 57/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 58/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 59/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 60/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 61/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 62/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 63/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 64/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 65/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 66/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 67/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 68/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 69/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 70/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 71/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 72/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 73/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 74/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 75/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 76/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 77/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 78/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 79/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 80/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 81/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 82/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 83/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 84/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 85/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 86/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 87/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 88/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 89/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 90/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 91/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 92/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 93/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 94/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 95/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 96/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 97/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy. 98/98 Zdroj: Jindřich Schovanec 56. Rallye Šumava Klatovy.

„Znamená to tedy, že historické vozy i tentokrát budou závodit na rychlostních zkouškách v pátečním odpoledni a pak také v sobotu, kdy je odpoledne čeká cílová rampa. Opět se setkáme jak s domácími jezdci, kteří budou zápolit o body do našeho národního šampionátu, tak také se zahraničními účastníky na čele s posádkami, zapsanými do prestižního Mistrovství Evropy. Věříme, že díky nim opět uvidíme i hodně zajímavou techniku, nicméně s takovou už v posledních letech disponují též mnozí čeští závodníci," prozradil k dění 31. Historic Vltava Rallye Jan Petrů, předseda organizačního výboru soutěží.

Ohlédnutí za 56. ročníkem populární Rallye Šumava, podívejte se

„Co se týče soudobých vozů startujících v rámci tradiční ´Šumavy´, jejich posádky se i letos utkají na tratích klasických rychlostních zkoušek v sobotu a pak také v neděli, kdy je budeme očekávat i v cíli. I letos se snažíme tratě obměnit, nicméně v programu samozřejmě zůstávají osvědčené pevné body, jakými jsou slavnostní rampa na klatovském náměstí Míru či servisní zóna v Janovicích nad Úhlavou. Více zatím prozrazovat nechceme, ale věříme, že se i letos budou naše soutěže fanouškům i závodníkům líbit," doplnil Petrů.

56. Rallye Šumava Klatovy.Zdroj: Jindřich Schovanec

Ani po skončení šumavského zápolení ale nebudou členové PAMK Klatovy zahálet, naopak. Mnozí z nich již tradičně totiž napomáhají také s organizací jiných soutěží v regionu nebo i v ostatních koutech České republiky. Sami chystají i další (a nejen) motoristické akce a v říjnu se také budou podílet na novince sezony 2023, a sice Central European Rally (na území ČR, Německa a Rakouska), která je zařazena do světového šampionátu.

Pecha zastavily trable s hydraulikou, Rallye Šumava pak ovládl Kopecký