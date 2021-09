Bohužel platila druhá varianta. „Naše trojka (Vyskot, Stýblo, Svoboda) zahájila zápas suverénním vítězstvím v prvním setu, ale následující chvíle už patřily domácím. Tady již bylo patrné, že do té době výborně hrajícímu Vyskotovi docházely síly,“ smutnil Zdeněk Novák.

Přitom do souboje s Rožmitálem vstoupili nohejbalisté, kteří mají své kurty v Tajanově u Klatov, skvěle. „Nově sestavená dvojice Vyskot – Štengl nedala v úvodní dvouhře domácímu páru šanci a rázem jsme vedli 1:0,“ byl rád Novák.

„Jeli jsme si pro výhru, ale domácí hráli hodně na riziko a všem jim vycházelo,“ uvedl hrající trenér klatovského mužstva Zdeněk Novák, který však do rozhodujícího zápasu za stavu 3:2 pro jeho týmu vinou zranění nemohl nastoupit, a to dost možná zapříčinilo ztrátu bodu.

Nohejbalisté SK Nevim Klatovy sehráli další z odložených zápasů letošního ročníku přeboru sdružených okresů Klatovy, Plzeň-jih, Plzeň-město a Příbram. V neúplné, ale velice solidní sestavě tentokrát odcestovali do Rožmitálu pod Třemšínem, odkud si nakonec po lítém boji přivezli bod za remízový výsledek 3:3.

