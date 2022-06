Ve druhém venkovním souboji už klatovští nohejbalisté hráli až do poslední šesté bitvy, po niž se rozešli do svých domovů spokojenější než soupeř z Roupova, jehož porazili 4:2. „V tomto utkání jsme pozměnili složení dvojic, a to se hned v prvním zápase ukázalo jako dobrý tah. Vyskot se Stýblem si bez problémů připsali první bod a my vedli 1:0," pochvaloval si hrající trenér Zdeněk Novák, jenž pak s parťákem Štenglem přidali v podobném duchu i další zářez.