„Domácí celek se řadí mezi horké kandidáty na titul. My však věříme, že si domů odvezeme nějaké body. Kvalitně jsme potrénovali, takže i proto doufám a věřím, že tým je na sezonu dobře připravený,“ uvedl kouč před vzájemnou konfrontací.

A jeho tužby se nakonec vyplnily. Klatovští nohejbalisté ve Bzí remizovali 3:3 a domů přivezli cenný bod. „S celkovým výsledkem jsme spokojení, jelikož se pro nás utkání nevyvíjelo dobře, ale i při troše štěstí jsme mohli vyhrát. Soupeř naznačil, že především na domácím hřišti body jen tak ztrácet nebude,“ komentoval konečný výsledek Zdeněk Novák, trenér a hráč Klatov.

Soupeř pro tuto sezonu posílil o ex-ligového nohejbalistu Jiřího Knappa, který v prvním duelu porazil s kolegou Urbanem klatovský pár Vraný – Vyskot ve třech setech. „Naštěstí se nám podařilo ihned vyrovnat,“ oddechl si klatovský hrající trenér.

„S Honzou Cibulkou jsme porazili Kašpara se Šindelářem, ale celkově jsme podali průměrný výkon,“ hodnotil duel trošku sebekriticky.

Následoval první souboj trojic, do kterého klatovský tým postavil to nejlepší. „Jenže soupeř díky našemu špatnému výkonu a skvělému bloku Urbana zvítězil hladce 2:0,“ zlobil se Novák.

A ani další zápas se klatovským nohejbalistům příliš nepovedl. Novák s Cibulkou podlehli Knappovi s Urbanem. „Myslím si, že jsme podali zlepšený výkon, ale proti bezchybně hrajícímu soupeři to na body zkrátka nestačilo,“ posteskl si kouč.

Stav 1:3 z pohledu klatovského družstva nevěstil nic dobrého. Ale naděje umírá vždy jako poslední. „Už jsme nemohli ztratit, jinak by bylo o osudu utkání rozhodnuto,“ byl si vědom Zdeněk Novák.

A jeho parta si situaci dobře uvědomovala a na místním specifickém umělém povrchu přeřadila na vyšší rychlostní stupeň. Na 2:3 snížilo duo Vraný – Vyskot, které v zápase plném chyb nakonec domácího Kašpara se Šindelářem přetlačilo ve třetím setu.

V závěrečném klání – druhém souboji trojic, šlo Klatovským o hodně. Kdyby prohráli, domů by se vraceli s nepořízenou. V opačném případě by si do tabulky připsali cenný bod. A druhá varianta se nakonec ukázala jako správná.

Klatovy ve složení Novák, Cibulka a Vyskot zdolaly ve třech setech domácí trojici Jiří Knapp, Tomáš Knapp a Urban. „Vsadili jsme na bojovnost a precizní obranu. V kombinaci s bezchybným Honzou Cibulkou na síti jsme si nakonec dokráčeli k vítězství a konečnému výsledku 3:3,“ pochvaloval si Novák.

V akci kromě áčka klatovského týmu byl také jeho rezervní tým, který ve své premiéře sezony prohrál ve Vodokrtech po boji 2:4.

Další program - čtvrtek 3. června 17.30: Klatovy B – Prádlo, pátek 17.30: Klatovy – Roupov (oba zápasy se hrají v Tajanově u Klatov).