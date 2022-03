„Hosté přijeli do Klatov bez jednoho ze svých dvou klíčových hráčů a zvolili stejnou taktiku jako v domácím utkání, kdy v zahajovací pětici hrálo pět nejlepších kluků a do druhé čtvrtiny pak poslali na palubovku hráče zbývající. Nevyplatilo se jim to doma (Klatovy na palubovce soupeře zvítězily na začátku ledna 141:49, přičemž druhou čtvrtinu ovládly 65:0 – pozn. autora), nevyplatilo se jim to ani v Klatovech. Nám to však umožnilo vytvořit sice dílčí, ale přesto významné rekordy a já věřím, že jak klubové, tak i celostátní ligy kategorie U14,“ uvedl pro klubový web trenér klatovských mladíků Jindřich Svojanovský.