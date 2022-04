VALUES OF SPORT VOLUNTEERING.Zdroj: ErasmusBlížící se turnaj se uskuteční po dvouleté přestávce, ale jiný bude také tím, že bude hostit účastníky projektu Erasmus+ VALUES OF SPORT VOLUNTEERING, kterého se BK Klatovy aktivně účastní. Easter Cup 2022 bude zároveň vyvrcholením tohoto projektu.

Do Klatov přijede pomáhat dvanáct dobrovolníků ze čtyř zahraničních organizací zapojených do projektu, jehož hlavním koordinátorem je polská Fundacja Europejski Instytut Outsourcingu. Partnery projektu jsou kromě BK Klatovy i španělská Asociacion Iniciativa Internacional Joven, polský Augustowski Klub Sportowy "Sparta" a turecká organizace EBAGEM - Engeli olan Bireyler ve Aileleri Gelisim Merkezi Dermegi.

Když se jeden z největších basketbalových turnajů mládežnického charakteru ve městě pod Černou věží konal naposledy, kategorii chlapců do 11 let ovládl právě výběr BK Klatovy. Bývalí vítězové dnes působí v klatovských výběrech do 13 a 14 let. Jak na tři roky starý triumf vzpomínají dnes? Společně s šéftrenérem mládeže BK Klatovy Jindřichem Svojanovským jsme vyzpovídali Jana Kodyše, Josefa Šlofa a Filipa Šnejdara.

Jan Kodyš (kapitán týmu BK Klatovy U14)

Na jarním turnaji 1. až 3. tříd v roce 2017 naznačil svůj talent i potenciál a po absolvování letního soustředění se plnohodnotně zařadil do týmu, který na jaře o rok později vybojoval 4. místo na NF kategorie U11 v Hradci Králové.

Kterak vzpomínáš na poslední Easter Cup v roce 2019, který jste dokázali v kategorii U11 vyhrát? Jaký to byl tenkrát zážitek a pocit?

Na Easter cup v roce 2019 vzpomínám jedině v dobrém, i když pro mě byl mým teprve druhým v pořadí. Tehdy jsme dokázali porazit všechny protivníky, ale hlavní vítězství jsme dosáhli ve finále s družstvem z Norimberku, kterému naše vedení BK Klatovy povolilo postavit také hráče starší než je ročník 2008. Toto finálové a vítězné utkání si budu asi dlouho pamatovat, rovněž jako skvělý pocit zvednout nad hlavu pohár za první místo na Easter cupu v naší kategorii.

Před třemi lety se turnaje napříč všemi kategoriemi zúčastnila více než stovka týmů a celé město žilo právě basketbalem. Jak sis užíval atmosféru tohoto basketbalového svátku a co ti nejvíce utkvělo v paměti?

Atmosféra celého turnaje byla pro mě jedinečná, a to z mnoha důvodů. Tím hlavním byla moje samotná účast na tak kvalitně obsazeném turnaji, kterého se účastnily české i zahraniční kluby. Celková atmosféra turnaje byla pro mě jedním z největších a nejemotivnějších zážitků, co jsem dosud zažil. První nadšení začalo již hned při přípravě - natáčením videoupoutávky. V průběhu celého turnaje jsem měl možnost hrát nejen za náš tým, ale zúčastnit se i dalších doprovodných akcí turnaje v Klatovech. Jsem rád, že jsem mohl prožít neskutečnou radost z vítězství našeho týmu, která ve mně pořád je, a tato radost se stala mým hnacím motorem a motivací mého působení v BK Klatovy.

Zmínil si konfrontaci s Norimberkem. Jaké to pro tebe bylo hrát právě proti klukům, kteří mluví jiným jazykem? Vnímal si to nějak?

Před zápasem jsem byl trošku nervózní. Myslím tím - hrát proti klukům, kterým nerozumím. Ale když se začalo, tak už to pro mě byl zápas jako každý jiný, proti jakémukoliv týmu. U soupeře se snažím vnímat pouze jeho hru, pohyb na hřišti a co se týče mluvení, snažím se vnímat jen trenérův hlas a jeho pokyny, i když to tak někdy nevypadá.

Trošku odbočíme od Easter Cupu. V letošní LIZE A celostátní soutěže mladších žáků dominujete. Nedávno jste na domácí palubovce deklasovali Nové Strašecí 192:21. Zažil si někdy ve své stále začínající kariéře vyšší vítězství? Mimochodem, kdyby se vám podařilo dát o osm bodů více, slupli byste si na řízečcích z kuchyně vašeho trenéra, které jsou dle jeho slov pověstné…

Takhle velké vítězství jsem ještě za dobu své hráčské činnosti nezažil a ani mě nenapadlo, že se něco takového stane. Je pravdou, že když jsem viděl o poločase stav 124:5, tak jsem si říkal, že by ta dvoustovka mohla padnout, ale nestalo se. Trochu mě to mrzí, ale i tak je to dost velké číslo. O pečení řízků trenérem u dosažení skóre 200 bodů jsem ale netušil, takže jsem se nad tím nezamýšlel. Škoda, možná bych tímto více motivoval spoluhráče. To by bylo něco, kdyby trenér smažil řízky. A pro mě bezlepkový, snad by to zvládl (úsměv).

Josef Šlof (klíčový hráč BK Klatovy U14)

S basketbalem začínal v přípravce chlapců již na podzim roku 2015 a na jaře roku následujícího poprvé nastoupil na turnaji v Plzni.

Jak osobně vzpomínáš na poslední vítězný Easter Cup v roce 2019?

Byl to pro mě i náš tým neskutečný zážitek. Všichni jsme si to užili. Vzpomínám na to velice rád. Nejen proto, že jsme ve finále porazili o rok starší kluky z Norimberka, ale také proto, že jsem byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem turnaje v kategorii U11, a toho si cením nejvíce.

Jaká byla atmosféra turnaje? Na co nejvíce vzpomínáš?

Atmosféra turnaje byla skvělá, celé město žilo basketbalem a všude, kam jsem se podíval, jsem viděl basketbalové týmy. Určitě nemohu zapomenout na to, jak jsme točili videa a kreslili obrázky. Rád bych si to zopakoval.

Jaké to bylo zahrát si proti Norimberku, jehož hráči na sebe pokřikovali cizí řečí?

Hráči z týmů, kteří mluvili neznámým jazykem, mě při hře moc neovlivňovali, protože jsem jim prostě nerozuměl. Ale bylo to trošku zvláštní, divné, to ano…

I na tebe máme stejnou otázku jako na spoluhráče Honzu Kodyše. BK Klatovy U14 - Nové Strašecí U14 = 192:21. Zažil si někdy výraznější rozdíl ve skóre?

Vyšší vítězství jsem ještě nikdy nezažil. Určitě jsem očekával výhru, ale ne takhle vysokou. Naposledy, když jsme s tímto týmem hráli, tak výsledek úvodní čtvrtiny byl vyrovnaný. Do Klatov ale tým Nové Strašecí přijel v oslabené sestavě bez některých klíčových hráčů, a proto zápas skončil takhle skončil.

Filip Šnejdar (kapitán BK Klatovy U13)

V basketbalové přípravce se objevil na podzim roku 2016. V týmu, který zvítězil na Easter Cupu 2019 má tedy pevné místo po celou dobu jeho existence. Za své výkony v roce 2021, kdy starší minižáci Klatov i ve čtvrtém roce svého působení nenašli v krajských soutěžích soupeře, který by je dokázal porazit, byl vyhodnocen mezi nejlepšími sportovci okresu Klatovy. V kategorii mládež (jednotlivci) skončil v konkurenci talentů z různých sportovních odvětví na 11. místě. Žádný jiný basketbalista nefiguroval výš.

Jsi mladší než Honza s Pepou. I ty jsi však byl členem týmu, který před třemi lety ovládl 7. ročník Easter Cupu v U11. Jaké jsou tvé vzpomínky?

Na Easter Cup v roce 2019 vzpomínám rád, jelikož jsme se mohli poměřit s týmy i mimo Českou republiku a odehráli jsme spoustu kvalitních utkání. Pamatuji si, že jsme dokázali porazit i německá družstva, která nás převyšovala svou výškou a někteří i věkem. My jsme jim dokázali konkurovat díky technické a taktické vybavenosti. To, že jsme nakonec celý turnaj ovládli, byl neskutečný pocit. Z poměrně velkého zastoupení startujících, se právě nám na krku houpaly zlaté medaile.

Na co nejraději vzpomínáš? Na zápasy, celkovou atmosféru, nebo něco jiného?

Turnaj se hrál ve všech halách v Klatovech a okolí. Město bylo najednou plné lidí a všichni věděli, že se hraje Easter Cup. Člověk ve městě potkával spoustu týmů, které se přesouvaly na zápasy z jedné haly do druhé, nebo z haly na oběd, či ubytování. Vzpomínám si, že jsme s kamarády využili možnosti a šli jsme do klatovského bazénu, jehož využití bylo pro všechny účastníky turnaje zdarma.

Ve finálovém utkání jste porazili německý Norimberk. Jaké to bylo nastoupit proti hráčům, kteří mluvili cizím jazykem? A co motivace - byla větší?

Byla to pro nás možnost si opět po roce zahrát proti týmům i z ciziny. Když nastoupíte na palubovku, chcete vyhrát každý zápas. Je jedno, jestli proti týmům z ČR, nebo ze zahraničí. Motivace uspět proti německým týmům byla ale veliká, jelikož jsme si chtěli dokázat, že se zvládneme poměřovat i s kvalitními družstvy ze sousední země.

Aktuálně jste s kategorií U13 postoupili na mistrovství České republiky, které v květnu, měsíc po Easter Cupu, hostí Děčín. Jak se na tento šampionát těšíš?

Na MČR se těší celý náš tým, kde se budeme moci poměřit s nejlepšími týmy z celé ČR. Startovali jsme na několika přípravných turnajích, kde jsme měli možnost soupeřit s některými špičkovými kluby (NH Ostrava, Tygři Praha). Hlavním cílem je si tento turnaj užít. Pokud se potkáme s optimální formou a bude nám přát i trochu sportovní štěstí, tak bychom se chtěli pokusit zabojovat třeba i o medaile.

Trošku záludná otázka na závěr: Easter Cup, nebo mistrovství ČR U13?

Asi Easter Cup, jelikož se hraje u nás doma v Klatovech (úsměv).

