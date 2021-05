I přesto, že prestižní závody v Pošumaví letos nebyly přístupné divákům (alespoň na oficiálních místech), na kvalitě zápolení samotných jezdců to nic nezměnilo. A pořadatelé z Pošumavského auto moto klubu Klatovy teď mohou bilancovat. „Letos to pro nás bylo opravdu hodně náročné,“ uvedl v tiskové zprávě Jan Petrů, předseda organizačního výboru obou soutěží.

I přes zvýšená hygienická opatření byl Petrů rád, že si cestu na oba podniky našla celá řadu závodníků. „A to i z různých koutů Evropy. Moc nás to potěšilo, ale na druhou stranu to znamenalo velkou zátěž pro nás organizátory i tratě rychlostních zkoušek,“ pokračoval.

Zejména mlázovská vložka si od většiny účastníků vysloužila slova chvály, ale některé její části provozem dost utrpěly. To platí v určité (menší) míře i pro jiné tratě. „Moc nás to mrzí a chtěli bychom se za to omluvit všem tamním obyvatelům i zastupitelům, kteří nám umožnili na těchto krásných cestách závodit. Bezprostředně po soutěži jsme však začali potíže řešit a věříme, že v rychlé době uvedeme poškozené vozovky do stavu, v jakém byly před soutěží,“ doplnil Petrů s tím, že doufá, že na ně dotčené obce nezanevřou a v budoucnu budou chtít na vzájemnou spolupráci opět navázat.

K letošnímu klání rychlých kol a burácejících motorů se krátce vyjádřil také Jiří Valenta, ředitel obou soutěží a předseda PAMK Klatovy. „Vydali jsme se letos na nové a staronové tratě a moc nás potěšily příznivé ohlasy mnoha jezdců na tento náš krok. Dostalo se k nám i nezvykle velkého množství pozitivních reakcí na soutěže z řad místních obyvatel. Přesto rozumíme i těm, kteří nejsou fanoušky motorsportu a které ona krátkodobá omezení běžného provozu obtěžovala. Moc i jim děkujeme za pochopení a věříme, že po opravě porušených úseků starších vozovek se na nás přestanou mračit,“ řekl Jiří Valenta prostřednictvím tiskového prohlášení.