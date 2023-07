/FOTOGALERIE/ Na otevřeném kolbišti v Lubech se minulou sobotu a pod pořadatelskou taktovkou TJ JK Klatovy uskutečnil 64. ročník jezdeckých závodů Cena Klatov v parkurovém skákání od úrovně ZM až po úroveň ST*, tedy po středně těžkou úroveň s maximální výškou překážek 135 cm. Závody úrovně ST* se na předměstí Klatov v kolbišti „V Ráji“ konaly i jako memoriál Tomislava Vodičky a Miroslava Urbana.

Klára Vítovcová na klisně Watterlily-J. | Foto: Martina Kůstková

Počasí sportování ve venkovním prostranství příliš nepřálo, cifry na teploměrech se totiž vyšplhaly až na 35°. I proto se před samotnými závody řešilo, jestli se akce zruší, nebo se sníží finanční obnos pro závodníky dotován městem Klatovy. Nakonec platila druhá varianta. I proto, že se na start závodu nejvyšší úrovně ST* postavilo jen pět statečných závodníků. Vyhrála Klára Vítovcová se sedmiletou klisnou Watterlilly-J před druhým Filipem Žlábkem s klisnou Gálií 3. Třetí skončila Petra Boháčová (klisna Snow Goldie).

Klára Vítovcová na klisně Watterlily-J.Zdroj: Martina Kůstková

„V Klatovech jsem startovala na klisně Watterlily-J, která je teprve sedmiletá a vlastního chovu, majitelka je moje sestra Leona Vítovcová,“ řekla na úvod vítězka nejtěžších klatovských závodů Klára Vítovcová. „V prvním kole se nám podařilo zajet pouze s jednou chybou, ale stejně se to povedlo také Filipu Žlábkovi se svou Gálií 3. Následovalo tedy rozeskakování, kde se mně a klisně Watterlily-J podařilo parkur překonat v rychlém čase i bez trestných bodů, což nám nakonec přineslo vítězství,“ libovala si. Po dobu celého dne v Lubech probíhaly i další závody od nejnižších soutěží po tu nejvyšší, a sice tedy od základní malé obtížnosti ZM (90 cm) po již zmiňovanou úroveň ST* (135 cm).

Výsledky 64. Ceny Klatov na úrovni 135 cm (ST* / středně těžká úroveň): 1. Klára Vítovcová (klisna Watterlily-J (7 let), majitelka Leona Vítovcová), 2. Filip Žlábek (klisna Gálie 3 (9 let), Stáj Cejsice), 3. Petra Boháčová (klisna Snow Goldie (7 let), JS Delta), 4. Zbyněk Zušťák (valach Royal Luck BE-ST Z (9 let), JK Konopiště), 5. Jana Kovářová (klisna Akira (15 let), Stáj Atomik).

