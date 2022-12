Důvod? Malinko kuriózní, možná, že i trošičku úsměvný. Neeexistuje totiž vůbec nikdo, kdo by dohlížel na pravidla. „Vážení fanoušci mužského klatovského basketbalu. Musím vám oznámit, že páteční zápas (již dvakrát odložený) s týmem Lokomotivy Plzeň B je opět odložen. Tentokrát za to ale nemůže ani jeden tým. Toto utkání by nám totiž neměl kdo rozhodovat," informoval fanoušky klatovský trenér Petr Fleisig prostřednictvím klubového webu.